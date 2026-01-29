 ఓటీటీలో మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ | Mona Singh and Barun Sobti Kohrra Season 2 Official Trailer out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Kohrra Trailer: ఓటీటీలో మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌.. ట్రైలర్ రిలీజ్

Jan 29 2026 4:13 PM | Updated on Jan 29 2026 4:22 PM

Mona Singh and Barun Sobti Kohrra Season 2 Official Trailer out now

ఓటీటీలు వచ్చాక వెబ్ సిరీస్‌లకు ఆదరణ పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ స్టోరీలకు ఆడియన్స్‌ నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ సిరీస్ మీ ముందు వచ్చేస్తోంది. ఇప్పటికే రిలీజై క్రేజ్ దక్కించుకున్న కొహరా వెబ్ సిరీస్‌ సీజన్-2 స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్‌లో మోనా సింగ్, బరున్ సోబ్తి కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

ఈ నేపథ్యంలోనే  కొహరా సీజన్‌-2 ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే హత్యల నేపథ్యంలోనే తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. మర్డరీ మిస్టరీ సిరీస్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ సిరీస్‌ ఫిబ్రవరి 11 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్  వేదికగా స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ సిరీస్‌లు ఇష్టపడేవారు కొహరా చూసేయండి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుమారులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ధనుశ్ (ఫొటోలు)
photo 2

అందాల రాశి... మానస వారణాశి... లేటెస్ట్ ఫోటోలు చూశారా?
photo 3

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 5

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Fake Allegations by Yellow Media on Tirumala Laddu Ghee 1
Video_icon

Tirumala Laddu: బద్దలైన చంద్రబాబు కుట్ర.. ఎల్లో మీడియా వత్తాసు
Throw Them Out From BJP Alliance Roja Requested To PM Modi 2
Video_icon

Roja: తిరుపతి లడ్డూలో ఎలాంటి కల్తీ జరగలేదని CBI రిపోర్ట్ ఇచ్చింది
YV Subba Reddy Slams TDP Over Fake News on TTD Laddu Issue 3
Video_icon

YV Subba: తిరుపతి లడ్డూ విషయంలో TDP తప్పుడు ప్రచారం
Botsa Satyanarayana Strong Counter To Pawan Kalyan Over GITAM Land Grabbing Issue 4
Video_icon

గీతం ల్యాండ్ స్కాం ఇష్యూపై పవన్ కళ్యాణ్ కు బొత్స సత్యనారాయణ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
BRS Leaders about KCR SIT Interrogation on Phone Tapping Case 5
Video_icon

Phone Tapping: ఇది రేవంత్ ఆడుతున్న రాక్షస రాజకీయ క్రీడ
Advertisement
 