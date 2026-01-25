సాక్షి, హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లోని నాంపల్లిలోని ఓ ఫర్నిచర్ షాపులో శనివారం భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మొత్తం ఇద్దరు పిల్లలతో సహా ఆరుగురు వ్యక్తులు అగ్నికీలల్లో చిక్కుకున్నారు.వీరిలో ఒకరు తప్పించుకుని బయటపడగా..మిగతా ఐదుగురి ఆచూకీ అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు కూడా లభించలేదు. తాజాగా ఆదివారం ఉదయం రెండు మృదేహాలను గుర్గించిన అధికారులు వాటిని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
అగ్ని ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారిని వెలికి తీసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ముమ్మరంగా ప్రయత్నిస్తునన్నారు. ఇందుకోసం వారు ఆక్సిజన్ సిలిండర్తో సెల్లార్ లోకి వెళ్లారు. వీరివెంట వైద్య సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. తొలుత ఒక ఒక డెడ్ బాడీ లభ్యమయ్యింది. అది గుర్తుపట్టలేని విధంగా ఉండడంతో డిఎన్ఎ టెస్ట్కు అధికారులు తరలించారు. మరో డెడ్ బాడీని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. తాజాగా మూడో మృతదేహాన్ని కూడా అగ్నిమాపక సిబ్బంది గుర్తించారు.
నాంపల్లిలో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్
Jan 25 2026 10:08 AM | Updated on Jan 25 2026 10:19 AM
