 నాంపల్లిలో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ | Rescue operation ongoing in Nampally | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాంపల్లిలో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌

Jan 25 2026 10:08 AM | Updated on Jan 25 2026 10:19 AM

Rescue operation ongoing in Nampally

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌లోని నాంపల్లిలోని ఓ ఫర్నిచర్ షాపులో శనివారం భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మొత్తం ఇద్దరు పిల్లలతో సహా ఆరుగురు వ్యక్తులు అగ్నికీలల్లో చిక్కుకున్నారు.వీరిలో ఒకరు తప్పించుకుని బయటపడగా..మిగతా ఐదుగురి ఆచూకీ అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు కూడా లభించలేదు. తాజాగా ఆదివారం ఉదయం రెండు మృదేహాలను గుర్గించిన అధికారులు వాటిని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. 

అగ్ని ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారిని వెలికి తీసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ముమ్మరంగా ప్రయత్నిస్తునన్నారు. ఇందుకోసం వారు ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌తో సెల్లార్ లోకి వెళ్లారు. వీరివెంట వైద్య సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. తొలుత ఒక ఒక డెడ్ బాడీ లభ్యమయ్యింది. అది గుర్తుపట్టలేని విధంగా ఉండడంతో డిఎన్ఎ టెస్ట్‌కు అధికారులు తరలించారు. మరో డెడ్‌ బాడీని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. తాజాగా మూడో మృతదేహాన్ని కూడా అగ్నిమాపక సిబ్బంది గుర్తించారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొండల్లో తిరిగేస్తున్న తేజస్విని (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జనవరి 25- ఫిబ్రవరి 01)
photo 3

ఫారిన్ ట్రిప్‌లో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫొటోలు)
photo 4

వాలుజడతో వయ్యారంగా ప్రియాంక జైన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ముద్దుగుమ్మలు ఒకేచోటు.. మాజీ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gold Held By Indian Households Has Crossed 5 Dollar Trillion 1
Video_icon

రూ. 450 లక్షల కోట్లు దాటిన దేశంలో ఉన్న బంగారం విలువ
USA And Iran War With Nuclear Bombs 2
Video_icon

ఏ క్షణమైనా యుద్ధం.. ఈసారి అణుబాంబులేనా?
RK Roja Strong Counter To Chandrababu Comments 3
Video_icon

మరుగుదొడ్లపై ఫోటోలు వేసుకునే మీరా జగన్ గురించి మాట్లాడేది
YSRCP Leader Nagarjuna Yadav Strong Reaction on Chandababu False Allegations 4
Video_icon

జగనన్న పథకాలన్నీ చోరీ చేసి..దొంగ నాటకాలు... నాగార్జున యాదవ్ ఫైర్
Harish Rao gives Strong Counter to Mallu Bhatti Vikramarka Over Naini Coal Block Issue 5
Video_icon

బొగ్గు కుంభకోణంపై భట్టికి హరీశ్ రావు మాస్ కౌంటర్
Advertisement
 