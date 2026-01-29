 కుమారులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ధనుశ్ (ఫొటోలు) | Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కుమారులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ధనుశ్ (ఫొటోలు)

Jan 29 2026 4:00 PM | Updated on Jan 29 2026 4:19 PM

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos1
1/9

కోలీవుడ్ హీరో ధనుశ్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తన ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos2
2/9

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos3
3/9

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos4
4/9

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos5
5/9

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos6
6/9

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos7
7/9

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos8
8/9

Actor Dhanush Visits Tirumala Tirupati Temple Photos9
9/9

# Tag
Actor Dhanush visited tirumala Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుమారులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ధనుశ్ (ఫొటోలు)
photo 2

అందాల రాశి... మానస వారణాశి... లేటెస్ట్ ఫోటోలు చూశారా?
photo 3

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 5

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Satires On Chandrababu Pawan Kalyan and TV5 1
Video_icon

Jada Sravan : అల్లాడిపోతున్న నాలుగు ప్రాణాలు ఎంత లాగితే అంత నష్టమే..
Fake Allegations by Yellow Media on Tirumala Laddu Ghee 2
Video_icon

Tirumala Laddu: బద్దలైన చంద్రబాబు కుట్ర.. ఎల్లో మీడియా వత్తాసు
Throw Them Out From BJP Alliance Roja Requested To PM Modi 3
Video_icon

Roja: తిరుపతి లడ్డూలో ఎలాంటి కల్తీ జరగలేదని CBI రిపోర్ట్ ఇచ్చింది
YV Subba Reddy Slams TDP Over Fake News on TTD Laddu Issue 4
Video_icon

YV Subba: తిరుపతి లడ్డూ విషయంలో TDP తప్పుడు ప్రచారం
Botsa Satyanarayana Strong Counter To Pawan Kalyan Over GITAM Land Grabbing Issue 5
Video_icon

గీతం ల్యాండ్ స్కాం ఇష్యూపై పవన్ కళ్యాణ్ కు బొత్స సత్యనారాయణ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Advertisement