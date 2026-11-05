మెగా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ (సాయి దుర్గా తేజ్) పెళ్లి పీటలెక్కెందుకు రెడీ అయిపోయాడు. తన చిన్ననాటి ఫ్రెండ్ కిరణ్మయితో ఏడడుగులు వేయనున్నాడు. తాజాగా వీరిద్దరి నిశ్చితార్థం గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ ఎంగేజ్మెంట్లో అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, వరుణ్ తేజ్, అల్లు శిరీష్, వైష్ణవ్ తేజ్ హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోను రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొత్త జంటకు అభినందనలు తెలిపారు.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న అభిమానులు మెగా హీరోకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. కాగా.. వీరిద్దరి వివాహం డిసెంబర్ 10న జరగనుందని తెలుస్తోంది. ఈ వేడుకను హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా జరగనున్నట్లు సమాచారం.
Congratulations, dear @IamSaiDharamTej and #Kiran, on this beautiful new beginning ❤️ Wishing you both endless love, togetherness and a lifetime of happiness. So happy for both of you! #KiranTejForever https://t.co/eJ7g9I5S2X
— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) November 5, 2026