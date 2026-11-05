 మెగా హీరో ఇంట పెళ్లి సందడి.. గ్రాండ్‌గా నిశ్చితార్థం | Mega Hero Sai Dharam Tej engagement with his Friend kiranmai | Sakshi
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Sai Dharam Tej: మెగా హీరో పెళ్లి కళ.. స్నేహితురాలితో నిశ్చితార్థం

Nov 5 2026 10:25 PM | Updated on Nov 5 2026 10:56 PM

Mega Hero Sai Dharam Tej engagement with his Friend kiranmai

మెగా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ (సాయి దుర్గా తేజ్) పెళ్లి పీటలెక్కెందుకు రెడీ అయిపోయాడు. తన చిన్ననాటి ఫ్రెండ్‌ కిరణ్మయితో ఏడడుగులు వేయనున్నాడు. తాజాగా వీరిద్దరి నిశ్చితార్థం గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఈ ఎంగేజ్‌మెంట్‌లో అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, వరుణ్ తేజ్, అ‍ల్లు శిరీష్, వైష్ణవ్ తేజ్ హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోను రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొత్త జంటకు అభినందనలు తెలిపారు.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న అభిమానులు మెగా హీరోకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. కాగా.. వీరిద్దరి వివాహం డిసెంబర్ 10న జరగనుందని తెలుస్తోంది. ఈ వేడుకను హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరగనున్నట్లు సమాచారం.

 

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