 మహేశ్‌బాబు అయిష్టంగా చేసిన సినిమా ఏదో తెలుసా? | Mahesh Babu Hates the Story, But it Becomes a Super Hit Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Mahesh Babu: మహేశ్‌కు నచ్చని కథ.. తీరా సినిమా సూపర్‌ హిట్టు!

Aug 7 2025 5:38 PM | Updated on Aug 7 2025 5:47 PM

Mahesh Babu Hates the Story, But it Becomes a Super Hit Movie

మహేశ్‌బాబు (Mahesh Babu) కెరీర్‌లో సూపర్‌ హిట్‌ చిత్రాల్లో మురారి (Murari Movie) ఒకటి. ఈ చిత్రంతోనే బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ సోనాలి బింద్రె తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. కృష్ణవంశీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు మణిశర్మ సంగీతం అందించాడు. 2001లో రిలీజైన ఈ చిత్రం గతేడాది మహేశ్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరోసారి థియేటర్లలో విడుదలై సందడి చేసింది. రీరిలీజ్‌ సినిమా అయినప్పటికీ ఏకంగా రూ.9 కోట్లపైనే వసూళ్లు రాబట్టి రికార్డు సృష్టించింది.

ఫస్ట్‌ రియాక్షన్‌ ఇదే!
ఈ మూవీలో మహేశ్‌ నటన, పాటలు అన్నీ అద్భుతంగా కుదిరాయి. తాజాగా ఓ వ్యక్తి మురారి సినిమాలోని 'చందమామ చందమామ కిందికి చూడమ్మా..' సాంగ్‌ క్లిప్‌ను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు. ఈ సినిమా కథ చెప్పినప్పుడు మహేశ్‌ రియాక్షన్‌ ఏంటి సర్‌? అని కృష్ణవంశీని అడిగాడు. అందుకు దర్శకుడు స్పందిస్తూ.. ఆయనకు నచ్చలేదు అని నవ్వుతున్న ఎమోజీలతో ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌)లో రిప్లై ఇచ్చాడు.

నెక్స్ట్‌ ఏం జరిగింది?
ఇది చూసిన నెటిజన్లు.. తర్వాత ఏం జరిగింది సర్‌? ఆయన్ను ఎలా ఒప్పించారు? అసలేం జరిగిందో పూర్తిగా చెప్పొచ్చుగా అని ఆరా తీస్తున్నారు. మరికొందరేమో.. ఏముంది? మహేశ్‌ తండ్రి కృష్ణగారి దగ్గరకు వెళ్తే ఆయన కృష్ణవంశీకి కథపై ఉన్న నమ్మకం చూసి సినిమా చేయమని ఆదేశించినట్లున్నారు. మహేశ్‌ సరేనని తలాడించడంతో మురారి సినిమా పట్టాలెక్కింది అని ఊహిస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

 

చదవండి: కమల్‌ హాసన్‌ కాలి ధూళితో కూడా షారూఖ్‌ సరిపోడు: నటుడు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ,

photo 2

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)
photo 5

అనుష్క 'ఘాటి' మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Eluru YSRCP Leaders About Pulivendula ZPTC By Election 1
Video_icon

పులివెందుల ZPTC ఉప ఎన్నిక లో YSRCP ఘన విజయం
TDP Goons Atrocities In Pulivendula 2
Video_icon

Pulivendula: బరితెగిస్తున్న చంద్రబాబు దొంగల ముఠా
AP High Court Sensational Verdict On Turaka Kishore Case 3
Video_icon

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కిషోర్ ను అరెస్ట్ చేశారు : హైకోర్టు
KTR satirical Comments On Rahul Gandhi And Narendra Modi 4
Video_icon

KTR: రాహుల్ గాంధీతో నీ దోస్తీ ఒక డ్రామా
Vizag YSRCP Leaders Protest Against Pulivendula Attack 5
Video_icon

ZPTC ఎన్నికలో కూటమికి ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారు: YSRCP నేతలు
Advertisement
 