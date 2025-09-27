కథ డిమాండ్ మేరకు సినిమా సినిమాకు కొత్త లుక్స్లోకి మారిపోతుంటారు హీరోలు. కథల్లోని హీరో క్యారెక్టరైజేషన్కు తగ్గట్లుగా గెటప్ మార్చేస్తుంటారు. ఇలా తమ కొత్త సినిమాల కోసం కొందరు హీరోలు ఒక ‘మిషన్’ మీద ఉన్నారు. ఆ మిషన్ ఏంటంటే ‘మేకోవర్’. ఈ ‘మిషన్ మేకోవర్’ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
రాముడి పాత్రలో..?
సిల్వర్ స్క్రీన్పై లాంగ్ హెయిర్, గడ్డెంతో మహేశ్బాబు కనిపించి చాలా సంవత్సరాలైంది. ఇప్పుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో చేస్తున్న ‘ఎస్ఎస్ఎమ్బీ29’ (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమా కోసం మహేశ్బాబు పూర్తిగా మేకోవర్ అయ్యారు. హెయిర్, గడ్డెం పెంచారు. అలాగే వర్కౌట్స్తో ఫిజికల్గా కూడా ధృడంగా తయారయ్యారు. కాగా ఈ కథకు మైథలాజికల్ టచ్ కూడా ఉందని, ఈ చిత్రంలో రాముడిపాత్రలో మహేశ్బాబు కనిపిస్తారనే టాక్ కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చింది.
ఈ వార్త నిజం అయితే ‘ఎస్ఎస్ఎమ్బీ29’లో మహేశ్బాబును ప్రేక్షకులు పలు రకాల లుక్స్లో చూసే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ ఏడాది నవంబరులో ఈ సినిమా అప్డేట్ను ఇస్తామని రాజమౌళి చె΄్పారు. నవంబరులో ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేస్తారని భోగట్టా. దాదాపు రూ. 1000 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా 2027 మార్చిలో విడుదల కానుందనే ప్రచారం సాగుతోంది.
పోలీస్ ట్రైనింగ్
ప్రభాస్ ప్రస్తుతం ‘ది రాజాసాబ్, ఫౌజి’ (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్) చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలోని ‘స్పిరిట్’ సినిమా షూటింగ్లోపాల్గొంటారు ప్రభాస్. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ పోలీసాఫీసర్పాత్రలో నటించనున్నారు. ఈ హీరో పోలీస్గా కనిపించనున్న తొలి చిత్రం ఇదే. దీంతో ‘ది రాజాసాబ్, ఫౌజి’ చిత్రాల షూటింగ్ పూర్తికాగానే, ‘స్పిరిట్’లో పవర్ఫుల్ పోలీస్ లుక్ కోసం ప్రభాస్ మేకోవర్ కావాల్సి ఉంది.
ఇందుకోసం ఆయన ఇంటెన్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకోనున్నారట. ఈ చిత్రంలో ‘యానిమల్’ ఫేమ్ త్రిప్తి దిమ్రి హీరోయిన్గా నటించనున్నారు. ఇండియాలోని ప్రముఖ లోకేషన్స్తోపాటు మెక్సికో, యూకే వంటి విదేశీ లొకేషన్స్లోనూ ‘స్పిరిట్’ చిత్రీకరణ జరగనుంది. టీ సిరీస్ ఫిలింస్, భద్రకాళి ప్రొడక్షన్స్ పతాకాలపై భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నారు.
బరువు తగ్గాలని...
ఎన్టీఆర్ హెవీ వర్కౌట్స్ చేస్తున్న ఓ వీడియో ఇటీవల వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ హీరో ఈ రేంజ్లో కష్టపడుతున్నది ‘డ్రాగన్’ (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్) సినిమా కోసమే. ఎన్టీఆర్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్లో ‘డ్రాగన్’ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాలో ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టరైజేషన్లో డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయని తెలిసింది. ఆల్రెడీ సినిమా షూటింగ్ కొంత భాగం పూర్తయింది. అయితే కథ రీత్యా ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ ఓ డిఫరెంట్ లుక్లో కనిపిస్తారట. ఈ లుక్ కోసమే ఎన్టీఆర్ మేకోవర్ అవుతున్నారని తెలిసింది.
ఈ లుక్ కోసం బరువు తగ్గే మిషన్ మీద ఉన్నారు. ఇక ఇటీవల ఓ యాడ్ షూటింగ్లో భాగంగా ఎన్టీఆర్ స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. వైద్యులు ఆయనకు రెండు వారాలపాటు విశ్రాంతి సూచించారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ రెస్ట్ మోడ్లో ఉన్నారు. కోలుకున్న తర్వాత తిరిగి ఆయన ‘డ్రాగన్’ సినిమా షూటింగ్లో జాయిన్ అవుతారు.
ఈ చిత్రం తదుపరి షెడ్యూల్ విదేశాల్లో ప్రారంభం కానుందని తెలిసింది. రుక్మిణీ వసంత్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్ విలన్ రోల్ చేస్తున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. కల్యాణ్ రామ్, కె. హరికృష్ణ, నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్న ‘డ్రాగన్’ సినిమా వచ్చే ఏడాది జూన్ 25న విడుదల కానుంది.
ద్విపాత్రాభినయం?
‘పెద్ది’ సినిమా కోసం బరువు పెరిగారు రామ్చరణ్. సరైన వర్కౌట్స్, డైట్తో పూర్తిగా కొత్తగా మేకోవర్ అయ్యారు. రామ్చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పీరియాడికల్ మల్టీస్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’. ఈ సినిమాలో రామ్చరణ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో కనిపించనున్నారని తెలిసింది. ఆల్రెడీ ఈ సినిమా నుంచి రామ్చరణ్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైంది. కానీ ఈ లుక్ కాకుండా మరో లుక్లో కూడా రామ్చరణ్ కనిపిస్తారు.
ఈ రెండో లుక్ కోసమే ఈ హీరో బరువు పెరిగారని తెలిసింది. ఇలా ‘పెద్ది’లో రెండు లుక్స్లో కనిపించనున్నారనే టాక్ తెరపైకి రావడంతో ఈ చిత్రంలో రామ్చరణ్ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నారనే ప్రచారం కూడా సాగుతోంది. అలాగే ఈ చిత్రంలో రామ్చరణ్ క్యారెక్టరైజేషన్లో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయని, ఇందులో భాగంగానే డిఫరెంట్ లుక్స్లో కనిపిస్తారనే ఊహాగానాలూ ఉన్నాయి.
త్వరలో ఈ విషయాలపై ఓ క్లారిటీ వస్తుంది. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో సుకుమార్ రైటింగ్స్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకాలపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2026 మార్చి 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో జగపతిబాబు, శివరాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ ఇతర ప్రధానపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఏఆర్. రెహామాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
డిఫరెంట్ జడల్
‘దిప్యారడైజ్’ ప్రపంచం కోసం పూర్తిగా మారిపోయారు హీరో నాని. ‘దసరా’ వంటి బ్లాక్బస్టర్ మూవీ తర్వాత హీరో నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న చిత్రం ‘దిప్యారడైజ్’. ఈ సినిమాలో జడల్ అనే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లో నటిస్తున్నారు నాని. ఈ జడల్పాత్ర కోసం నాని ప్రత్యేకంగా మేకోవర్ అయ్యారు. ఇంటెన్స్ అండ్ హెవీ వర్కౌట్స్తో బరుపు పెరిగారు. ఇక ఈ పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాలో మోహన్బాబు, ‘కిల్’ ఫేమ్ రాఘవ్ జూయల్ నెగటివ్ రోల్స్ చేస్తున్నారు. సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా 2026 మార్చి 26న విడుదల కానుంది.
ఇలా తమ కొత్త సినిమాల కోసం లుక్స్, గెటప్స్ మార్చుకున్న, మార్చుకుంటున్న హీరోలు మరికొంతమంది ఉన్నారు. – ముసిమి శివాంజనేయులు