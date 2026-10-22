 అజిత్ కొత్త సినిమా.. జాక్‌పాట్ కొట్టేసిన శ్రీలీల | Kollywood star Hero Ajith kumar Latest Movie Launched officially | Sakshi
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Ajith kumar: అజిత్ కొత్త సినిమా.. హీరోయిన్‌గా శ్రీలీల

Nov 3 2026 1:30 AM | Updated on Nov 3 2026 1:30 AM

Kollywood star Hero Ajith kumar Latest Movie Launched officially

కోలీవుడ్ స్టార్ అజిత్ కుమార్ మరో చిత్రానికి రెడీ అయిపోయారు. ఈ సినిమాకు అధిక్ రవిచంద్రన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ మూవీ తర్వాత ఈ మూవీతో మరోసారి వీరిద్దరు జతకట్టనున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది.  ఈ ఈవెంట్‌కు అజిత్ సతీమణి కూడా హాజరయ్యారు.

ఈ మూవీలో అజిత్ సరసన కన్నడ బ్యూటీ శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా మెప్పించనుంది. టాలీవుడ్ నటుడు సునీల్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతమందించనున్నారు. ఈ సినిమాకు క్రేజీ టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. డేర్ డెవిల్ అనే టైటిల్‌ ఖరారు చేశారు. ఈ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ హిట్ తర్వాత అధిక్ డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న మూవీ కావడంతో అభిమానుల్లో అంచనాలు పెరిగాయి. 

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