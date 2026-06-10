గ్రామీణ కథతో డైరెక్షన్‌

సుధాకర్, సాయికుమార్, శరత్కుమార్, కిరణ్, దేవిక
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం దర్శకుడిగా మెగాఫోన్ పట్టారు. ఆయన హీరోగా నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తున్న కొత్త సినిమా చిత్రీకరణ శుక్రవారం పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. దేవిక భట్ హీరోయిన్గా నటించనున్న ఈ చిత్రంలో శరత్కుమార్, సాయికుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించనున్నారు. ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుధాకర్ చాగంటి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుండగా సురేష్ ఎర్ర సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ప్రీ లుక్ తరహాలో శుక్రవారం ఈ సినిమా కొత్త పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. ‘ఏక్ దమ్ బిందాస్ పకానే వాలే’ అన్నది ఈ సినిమా ట్యాగ్లైన్. ‘‘దర్శకుడిగా పూర్తి స్థాయి కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ కథను సిద్థం చేశారు కిరణ్ అబ్బవరం. ఈ చిత్రానికి కిరణ్ కథారచయితగా, హీరోగా, స్క్రీన్ ప్లే రైటర్గా, దర్శకుడిగా చేస్తున్నారు. యూత్ను, కుటుంబ ప్రేక్షకులను మెప్పించే ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమా ఉంటుంది’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది. ఈ సినిమాకు సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో, కెమెరా: విశ్వాస్ డేనియల్.