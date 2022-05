Kangana Ranaut Dhaakad Movie Sells 20 Tickets Collects Rs 4420: బాలీవుడ్‌ కాంట్రవర్సీ బ్యూటీ కంగనా రనౌత్ తాజాగా నటించిన చిత్రం ధాకడ్‌. రజ్‌నీష్‌ ఘాయ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్‌ మూవీ మే 20న గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. సినిమా టీజర్‌, ట్రైలర్‌ మూవీపై భారీ అంచనాలను నెలకొల్పింది. ధాకడ్‌ మూవీలో యాక్షన్‌ హీరోయిన్‌గా బాలీవుడ్‌లో సత్తా చాటుతుందని అనుకున్నారు. కానీ అందుకు భిన్నంగా అంచనాలన్నీ తారుమారయ్యాయి. రిలీజైన మొదటి రోజు నుంచే ఈ సినిమా కలెక్షన్లు దారుణంగా పడిపోయాయి. ఎనిమిదో రోజైన రెండో శుక్రవారం (మే 27) దేశవ్యాప్తంగా కేవలం 20 టికెట్లు మాత్రమే అమ్ముడు పోయాయి. దీంతో రూ. 4,420 మాత్రమే వసూళ్లను రాబట్టగలిగింది.

ఈ మూవీకి మొత్తం బడ్జెట్‌ రూ. 90 కోట్లు. ఇప్పటివరకు ధాకడ్‌ నమోదు చేసిన షేర్‌ రూ. 5 కోట్లలోపే అని చిత్ర వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే కంగనా మూవీకి వచ్చిన నష్టం రూ. 85 కోట్లకు పైమాటే. దీంతో ఈ సినిమా అత్యంత భారీ నష్టాలు మిగిల్చిన బిగ్గెస్ట్‌ డిజాస్టర్ చిత్రాల జాబితాలో చేరింది. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేలేదని బీటౌన్‌ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ సినిమాను తీసుకునేందుకు ఓటీటీలు కూడా ముందుకు రావట్లేదని సమాచారం. కంగనా కాంట్రవర్సీ విషయాలు ఎలా ఉన్నా బాలీవుడ్‌లో ఆమెకు ఫుల్‌ క్రేజ్ ఉంది. స్టార్‌ హీరోయిన్‌ అయిన కంగనా సినిమాకు ఇలాంటి చెత్త కలెక్షన్లు రావడం నిజంగా ఆశ్చర్యమే.

#Dhaakad today collects 4 thousand by selling 20 tickets across India. Meanwhile India's No.1 female star #AliaBhatt 's #GangubaiKathiawadi collected 5.01 cr nett on second Friday.

#Dhaakad Is One Of The Biggest Disasters Of All Timehttps://t.co/EdOtOPNqTd

— Box Office India (@Box_Off_India) May 24, 2022