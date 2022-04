Kangana Ranaut Says She Rejected Khans And Kumars Movies: బాలీవుడ్ ఫైర్​ బ్రాండ్ కంగనా రనౌత్​ కాంట్రవర్సీ క్వీన్​గా పేరు తెచ్చుకుంది. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఏ విషయమైన సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పేసే ఆమె ప్రస్తుతం సక్సెస్​ఫుల్ హోస్ట్​గా కూడా రాణిస్తోంది. ఇకపోతే కంగనా లేటెస్ట్‌ మూవీ 'ధాకడ్'​ నుంచి ఇటీవల విడుదలైన టీజర్​కు మంచి స్పందన లభించిన విషయం తెలంగానే. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్​ను రిలీజ్​ చేశారు. ఈ ట్రైలర్​ లాంచ్​ కార్యక్రమంలో కంగనా పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది.

పలు పెద్ద చిత్రాలను తిరస్కరించడం, అవార్డు ఫంక్షన్​లకు దూరంగా ఉండటం వంటి పెద్ద రిస్క్​ తీసుకోవడం వల్లే తను ఈ స్థాయికి ఎదిగినట్లు కంగనా తెలిపింది. 'నేను చాలా మేల్ సెంట్రిక్​ చిత్రాలను తిరస్కరించినప్పుడు అందరూ నన్ను విమర్శించారు. ఖాన్​, కుమార్​ వంటి పెద్ద హీరోల సినిమాలు చేయనన్నందుకు 'ఎందుకు తన జీవితాన్ని వృథా చేసుకుంటుంది' అన్నట్లుగా నన్ను చూసేవారు. కానీ మీ భవిష్యత్తు పట్ల మీకు పూర్తి విజన్​ ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు. మీలో ఏదో సమస్య ఉందని మాత్రం అనుకుంటారు.' అని కంగనా పేర్కొంది. కాగా కంగనా నటించిన 'ధాకడ్' మూవీ మే 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

