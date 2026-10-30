 యాక్షన్‌ అడ్వెంచర్‌ మూవీ.. తెలుగు ట్రైలర్ రిలీజ్ | Jumanji Open World Telugu New Trailer Out now | Sakshi
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Jumanji Open World Trailer: యాక్షన్‌ అడ్వెంచర్‌ మూవీ.. తెలుగు ట్రైలర్ రిలీజ్

Oct 30 2026 6:11 PM | Updated on Oct 30 2026 6:26 PM

Jumanji Open World Telugu New Trailer Out now

హాలీవుడ్ యాక్షన్ అడ్చెంచరస్ మూవీ జుమాంజి- ఓపెన్ వరల్డ్. ఈ సిరీస్‌లో ఇప్పటికే నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వగా.. ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా చివరి భాగం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ మూవీ క్రిస్‌మస్ కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలుగు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

ఈ మూవీని ఇంగ్లీష్‌తో పాటు హిందీ, తెలుగు, తమిళం భాషల్లోనూ విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జేక్‌ కస్డాన్‌ దర్శకత్వం వహించగా..  డ్వేన్‌ జాన్సన్‌, జాక్‌ బ్లాక్‌, కెవిన్‌ హర్ట్‌, కారెన్‌ గిల్లాన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ జుమాంజి వీడియోగేమ్‌ ఆడేవారు నేరుగా అందులోని పాత్రల్లోకి వెళ్లిపోతారు. ఆ ప్రపంచంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమిస్తూ గేమ్‌ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఆ గేమ్‌లో గెలవకపోతే వాళ్లు ప్రాణాలు కోల్పోతారు. అసలు ఈ జుమాంజి ప్రపంచంలో ఏం జరిగింది? అక్కడి జంతువులు వాస్తవ ప్రపంచంలోకి ఎలా వచ్చాయి? అనేది తెలియాలంటే జుమాంజి మూవీ చూడాల్సిందే. 
 

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