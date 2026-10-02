 దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు మృతిపై స్పందించిన జూ. ఎన్‌టీఆర్ | Jr NTR reacts to passing of legendary director Singeetham Srinivasa Rao | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు మృతిపై స్పందించిన జూ. ఎన్‌టీఆర్

Oct 4 2026 12:29 AM | Updated on Oct 4 2026 12:32 AM

Jr NTR reacts to passing of legendary director Singeetham Srinivasa Rao

దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు (94) మృతిపై ప్రముఖ నటుడు జూ. ఎన్‌టీఆర్ (Jr NTR) తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియా (X) వేదికగా శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.
 

సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి వంటి ఎన్నో చిత్రాలను కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి.ఓం శాంతి అంటూ ఎన్‌టీఆర్ తన ట్వీట్‌ను ముగించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 2

జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు)
photo 3

'చంద్రయాన్' సినిమా టీజర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

'తెల్ల కాగితం' సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫైనల్లో పాకిస్తాన్ చిత్తు.. టీమిండియాదే గోల్డ్ మెడల్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Boyfriend Attack On Girlfriend In Vijayawada City 1
Video_icon

అనుమానంతో ప్రియురాలి గొంతు కోసి అతను కూడా..
Man Jumps From 43rd Floor In Supernova Highrise Apartments Noida 2
Video_icon

43వ అంతస్తు నుంచి వ్యక్తి జంప్.. బాడీ రెండు ముక్కలు
Sharp Fall In Gold Rates Today 3
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతంటే?
Jr NTR Serious On AI Morphing Video 4
Video_icon

చుట్టమల్లె పాట AI వీడియోపై జూ ఎన్టీఆర్ ఆగ్రహం
Prakash Raj Shocking Comments On CEC Gyanesh Kumar 5
Video_icon

గణేష్ నిమజ్జనం అయిపొయింది.. ఇప్పుడు CEC జ్ఞానేష్ నిమజ్జనం అవ్వాలి
Advertisement
 