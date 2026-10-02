దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు (94) మృతిపై ప్రముఖ నటుడు జూ. ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియా (X) వేదికగా శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి 🙏
— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి వంటి ఎన్నో చిత్రాలను కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి.ఓం శాంతి అంటూ ఎన్టీఆర్ తన ట్వీట్ను ముగించారు.