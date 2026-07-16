 ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌ న్యూస్‌.. ‘పౌజీ’ రిలీజ్‌ డేట్‌ వచ్చేసింది | Fauzi Movie Release Date Out | Sakshi
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ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌ న్యూస్‌.. ‘పౌజీ’ రిలీజ్‌ డేట్‌ వచ్చేసింది

Jul 16 2026 1:05 PM | Updated on Jul 16 2026 1:16 PM

Fauzi Movie Release Date Out

ప్రభాస్‌ ప్యాన్స్‌కి గుడ్‌ న్యూస్‌. ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘పౌజీ’ ఈ ఏడాదిలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. డిసెంబర్‌ 3న ఈ మూవీ విడుదల కానుంది.  ఈ మేరకు చిత్రబృందం రిలీజ్‌ డేట్‌ని ప్రకటిస్తూ కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల చేసింది. అందులో ప్రభాస్‌.. యుద్ధంలో ఒంటి నిండా రక్తంతో, తుపాకీపై చేయి పెట్టి కూర్చొని ఉన్నాడు.  మునుపెన్నడూ ఇలాంటి పాత్రలో ప్రభాస్‌ని చూడలేదు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. 

హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈచిత్రంలో  ఇమాన్వి హీరోయిన్‌గా నటించగా.. మిథున్‌ చక్రవర్తి, అనుపమ్‌ ఖేర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.  ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్ర బృందం త్వరలోనే షూటింగ్‌ ముగించుకొని పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనుల్లో బిజీ కానుంది. ప్రచారంలో భాగంగా మరికొద్ది రోజుల్లో ఈ సినిమా నుంచి ఒక లిరికల్‌ సాంగ్‌ని విడుదల చేయాలని మేకర్స్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారట. 

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