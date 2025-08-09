 అమీర్ ఖాన్‌పై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన సోదరుడు | Faisal Khan Sensational Comments On His Brother Bollywood Actor Aamir Khan, Read Full Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమీర్ ఖాన్‌పై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన సోదరుడు

Aug 9 2025 9:58 AM | Updated on Aug 9 2025 10:29 AM

Faisal Khan Comments On His Brother Aamir Khan

బాలీవుడ్‌ నటుడు అమీర్ ఖాన్‌పై తన సోదరుడు  ఫైసల్ ఖాన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఈ విమర్శలు చేశారు. 2000 ఏడాదిలో విడుదలైన 'మేళా'  సినిమాలో అమీర్ ఖాన్,  ఫైసల్ ఖాన్  కలిసి నటించారు. ఆ సినిమా తర్వాత తమ మధ్య సంబంధాలు తెగిపోయాయని ఫైసల్‌ ఖాన్‌ చెప్పారు. ఆ సమయం నుంచి తామిద్దరం వేరుగానే ఉన్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆమీర్‌పై ఫైసల్ తరచుగా షాకింగ్ ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. 2007లో  అమీర్ తనను ఒక సంవత్సరం పాటు ఇంట్లోనే బంధించాడని తన గత జీవితం గురించి ఫైసల్ గుర్తు చేసుకున్నాడు.

ప్రస్తుతం ముంబైలో ఒంటరిగానే  ఫైసల్ నివసిస్తున్నాడు. తనతో కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ మాట్లాడరని చెప్పాడు. తన తల్లి, సోదరుడితో విభేదాల తర్వాత ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయానని గుర్తచేసుకున్నాడు. తనకు మానసిక వ్యాధి ఉందంటూ  కుటుంబ సభ్యులే నమ్మించే ప్రయత్నం చేశారని పేర్కొన్నాడు. గతంలో తనకు ఏవో కొన్ని మందులు బలవంతంగా ఇచ్చేవారని ఇలా తెలిపాడు. ' 2007 సమయంలో నాకు పిచ్చి పట్టిందంటూ ఒక ఏడాది పాటు ఇంట్లోనే ఉంచి తాళం వేశారు. నేను సమాజానికి హాని చేస్తానంటూ చెప్పేవారు. ఆమీర్‌ స్నేహితుల వల్లే మా మధ్య దూరం పెరిగింది. వారందరు కలిసి నా సోదరుడి బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు. ఆమీర్  ఎంటో నాకు తెలుసు. అతను చాలా మంచివాడు. కానీ, అతని స్నేహితుల వల్లే ఇలా చేశాడనిపిస్తుంది.' అని ఫైసల్‌ చెప్పాడు.

ఫైసల్ ఖాన్‌ బాలీవుడ్‌ నటుడు, గాయకుడు కూడా.. సుమారు 20కి పైగా సినిమాల్లో ఆయన నటించారు. అయితే, - 2007లో ఫైసల్ ఖాన్‌ మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆయనను పూణేలో గుర్తించి వైద్య పరీక్షలు చేయించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మహేశ్‌ బాబు 50వ పుట్టినరోజు.. గోల్డెన్‌ పిరియడ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

అమ్మ చల్లగా చూడమ్మా...ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నం : ఏపీఎల్‌ 4వ సీజన్‌..ఆరంభం అదుర్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

12th ఫెయిల్ హీరోయిన్‌ మేధా శంకర్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫోటోలు)
photo 5

వరాలిచ్చే వరలక్ష్మితో..లక్ష్మీ కళ ఉట్టిపడుతున్న గృహలక్ష్మిలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Vizianagaram Dist Vangara Mandal MRO 1
Video_icon

Garam garam varthalu: పెగ్గేసి ఆఫీసులో పడుకున్న MRO
Gold Rates Hit Record High In India 2
Video_icon

Magazine Story: దూసుకుపోతున్న బంగారం ధరలు..
Chandrababu Lokesh Redbook 3
Video_icon

Big Question: EVM సర్కార్ ఇంతే..! గాలి కబుర్లతో కాలక్షేపం
New Twist in MediCiti Medical College Ganja Case 4
Video_icon

మెడికోల గంజాయి కేసులో కొత్త కోణం
YS Jagans HEARTFELT Raksha Bandhan Wishes 5
Video_icon

అక్క చెల్లెమ్మలకు YS జగన్ రాఖీ శుభాకాంక్షలు
Advertisement
 