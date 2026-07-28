దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా వస్తోన్న మూవీ ఆకాశంలో ఒక తార. ఈ సినిమాకు పవన్ సాదినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సమర్పణలో సందీప్, రమ్య, నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో సాత్విక వీరవల్లి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో శృతిహాసన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది.
తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. చిట్టి చిట్టి చీమ అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ కంపోజ్ చేశారు. ఈ సాంగ్కు శ్రీమణి లిరిక్స్ అందించారు. త్వరలోనే ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు, తమిళ, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.