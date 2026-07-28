 గీతా మాధురి ఆలపించిన ‘డిస్కో లైట్’ మాసీ సాంగ్‌ విన్నారా? | Disco Light Song Out From The Red Bag Movie | Sakshi
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గీతా మాధురి ఆలపించిన ‘డిస్కో లైట్’ మాసీ సాంగ్‌ విన్నారా?

Jul 28 2026 10:39 AM | Updated on Jul 28 2026 10:45 AM

Disco Light Song Out From The Red Bag Movie

కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్,ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ  ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం ‘ది రెడ్‌ బ్యాగ్‌’. మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మిస్తున్నఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.

ఇక తాజాగా ‘డిస్కో లైట్’ అంటూ సాగే ఓ మాసీ సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. పార్టీ వైబ్‌ ఇస్తోన్న ఈ పాటలో హీరోయిన్లు, కబీర్ సింగ్ కనిపిస్తున్నారు. ఈ పాటకు కాసర్ల శ్యాం సాహిత్యం, గీతా మాధురి గాత్రం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. శేఖర్ మోపురి బాణీ ఎంతో క్యాచీగా అనిపిస్తోంది. త్వరలోనే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన రిలీజ్ డేట్‌ను ప్రకటించనున్నారు.

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