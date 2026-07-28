ఆబ్జెక్షన్ మై లార్డ్.. చిరంజీవి అభినందించడం చాలా హ్యాపీ

జీ5లో ఈ శుక్రవారం నుంచి స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న తెలుగు సిరీస్ 'అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్'. శ్రీకాంత్, అనన్య శర్మ, ముఖేష్ రుషి, స్నేహాల్, సమీర్ ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. సంతోష్ అయ్యప్పన్ దర్శకత్వం వహించారు. రాజ్కుమార్ ఆకెళ్ల నిర్మించారు. 7 ఎపిసోడ్స్తో ఎమోషనల్ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాగా దీన్ని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సిరీస్ ప్రివ్యూ ఈవెంట్ జరగ్గా టీమ్ అంతా పాల్గొన్నారు.
సినిమాలో కంటే సిరీస్లోనే కష్టం ఎక్కువగా ఉంది. కానీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాం. ఈ సిరీస్ అవుట్ ఫుట్ చూసి ఫిదా అయ్యాం. ప్రతి క్యారెక్టర్లో మంచి ఎలివేషన్ ఉంటుంది. అందరూ బాగా చేశారు. చిరంజీవి కూడా చూసి చాలా బాగుందని చెప్పారు. థాంక్యూ ఆల్ అన్నారు అని శ్రీకాంత్ చెప్పారు.