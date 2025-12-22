 దృశ్యం-3 విడుదల తేదీ ప్రకటించిన మేకర్స్‌ | Drishyam 3 Release date Announcement video out | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దృశ్యం-3 విడుదల తేదీ ప్రకటించిన మేకర్స్‌

Dec 22 2025 1:36 PM | Updated on Dec 22 2025 1:37 PM

Drishyam 3 Release date Announcement video out

దృశ్యం-3 సినిమా కోసం బాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు భాగాలు పలు భాషలలో సూపర్‌ హిట్‌ అయ్యాయి. అయితే, తాజాగా దృశ్యం-3 హిందీ వర్షన్‌ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు.  అజయ్‌ దేవగణ్‌ హీరోగా డైరెక్టర్‌ అభిషేక్‌ పాఠక్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీ 2026 అక్టోబర్‌ 2న విడుదల కానుందని చెబుతూ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇకపోతే ఈ సిరీస్‌లో మూడో భాగం ముందుగా మలయాళంలో రూపొందనున్న సంగతి తెలిసిందే. మూడో భాగంలోనూ మోహన్‌లాల్‌ నటించనుండగా జీతూ జోసెఫ్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ కూడా పూర్తి అయింది. తెలుగులో వెంకటేశ్‌ నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో క్తీరి సురేశ్ హంగామా (ఫొటోలు)
photo 2

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో డింపుల్ హయాతి (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)

Video

View all
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 20 December 2025 1
Video_icon

మనం ఫెయిల్
Chandrababu Govt Conspiracy On Huge Joinings In YSRCP At Vizag 2
Video_icon

కూటమి కుట్రలు పటాపంచలు.. YSRCPలోకి భారీగా చేరికలు
Elephants On The Railway Track 3
Video_icon

ఏనుగుల పాలిట యమపాశాలు రైలు పట్టాలు..
TDP Leaders Running Poker Clubs In Minister Parthasarathy Constituency 4
Video_icon

మంత్రి పార్థసారథి ఇలాకాలో టీడీపీ నేతల పేకాట దందా
Emmanuel Brother Vamsi Reaction On His Brother Elimination 5
Video_icon

ఇమ్మానుయేల్ ఎలిమినేషన్.. బ్రదర్ రియాక్షన్
Advertisement
 