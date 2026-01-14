 సూపర్ హిట్ సిరీస్‌ మూవీ.. దృశ్యం-3 రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే? | Super Hit Series Movie Drishyam 3 Release date announced | Sakshi
Drishyam 3 Release date: దృశ్యం-3 రిలీజ్‌ డేట్‌.. అఫీషియల్ ప్రకటన

Jan 14 2026 6:17 PM | Updated on Jan 14 2026 6:23 PM

Super Hit Series Movie Drishyam 3 Release date announced

మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్‌లాల్ నటించిన దృశ్యం సిరీస్‌ సినిమాలకు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. రెండు పార్ట్స్‌ కూడా బ్లాక్‌ బస్టర్ హిట్ కావడంతో మూడో భాగాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. మలయాళంలో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాలను తెలుగు, హిందీలోనూ డబ్‌ చేసి రిలీజ్‌ చేయగా సూపర్ హిట్‌గా నిలిచాయి. తెలుగులో వెంకటేశ్, హిందీ అజయ్ దేవగణ్ ఈ చిత్రాల్లో నటించారు.

జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న దృశ్యం-3 రిలీజ్‌ తేదీని ప్రకటించారు. ఓ వీడియోను షేర్ చేసిన మోహన్‌లాల్.. ఏప్రిల్ 02న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుందని ట్వీట్ చేశారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ షూటింగ్‌ పూర్తి కాగా.. ఈ సమ్మర్‌లో సినీ ప్రియులను అలరించేందుకు వచ్చేస్తోంది.  కాగా.. ఆశీర్వాద్‌ సినిమాస్‌ పతాకంపై ఆంటోని పెరంబవూర్‌ నిర్మించారు. ఈ మూవీని మలయాళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ భాషల్లోనూ తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాను మలయాళం, హిందీ, తెలుగు భాషల్లో ఒకేసారి రిలీజ్‌ చేస్తామని గతంలో దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్‌ చెప్పారు.

 

