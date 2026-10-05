మాస్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచిన అగ్ర దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను. తనదైన మాస్ టేకింగ్తో టాలీవుడ్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. సోమవారం ఉదయం స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్న అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి ప్రాజెక్టులతో పాటు టాలీవుడ్లో ఎప్పటి నుంచో చర్చలో ఉన్న ఓ క్రేజీ మల్టీస్టారర్ కాంబినేషన్పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చిరు-బాలయ్యతో సినిమా..
చిరంజీవి, బాలకృష్ణ విషయంపై దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను స్పందించారు. ‘అవకాశం వస్తే మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బాలకృష్ణ కాంబినేషన్లో ఓ ఊరమాస్ మల్టీస్టారర్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను’ అని స్పష్టం చేశారు. దీంతో పాటు ‘అఖండ’ ఫ్రాంచైజీపై కూడా బోయపాటి కీలక ప్రకటన చేశారు. ‘అఖండ 3’ కచ్చితంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సరైన సమయంలో బాలకృష్ణతో కలిసి వేదికపై అధికారికంగా వెల్లడిస్తానని తెలిపారు. దీంతో బాలయ్య అభిమానుల్లో ‘అఖండ 3’పై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
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అఖండ 3 అనుకున్న సమయానికే వస్తుంది :- Director బోయపాటి శ్రీను #Akhanda3 #BoyapatiSreenu #NBK #Balayya https://t.co/zhgE9UL1Ou
— Milagro Movies (@MilagroMovies) October 5, 2026