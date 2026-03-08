 'ధురంధర్‌-2' తెలుగు ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది | Dhurandhar 2 Telugu Trailer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'ధురంధర్‌-2' తెలుగు ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది

Mar 8 2026 12:10 PM | Updated on Mar 8 2026 12:10 PM

Dhurandhar 2 Telugu Trailer

'ధురంధర్‌-2' తెలుగు ట్రైలర్‌ తాజాగా విడుదలైంది. మొదట హిందీ వర్షన్‌ మాత్రమే మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. గతేడాదిలో విడుదలైన ధురంధర్‌కు సీక్వెల్‌గా  ‘ధురంధర్‌: ది రెవెంజ్‌’ మూవీని దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్‌ తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రంలో రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, సారా అర్జున్, సంజయ్‌ దత్, ఆర్‌.మాధవన్‌ తదితరులు నటిస్తున్నారు. అయితే, ఈ సీక్వెల్‌లో యంగ్‌ రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ని జస్కిరాత్‌ సింగ్‌ రాంగీ అనే పాత్రను ట్రైలర్‌లో పరిచయం చేశారు. రెహమాన్‌  మరణం తర్వాత అక్కడి వీధుల్లో ఏర్పడిన వాతావరణాన్ని చూపించారు. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ నెల 19న విడుదల చేస్తున్నారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

తమిళనాడు డివోషనల్ ట్రిప్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

రెండో శ్రీశైలంగా పిలిచే శివాలయం మన హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుందో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
YV Subba Reddy Visits Tirumala Temple 1
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వైవీ సుబ్బారెడ్డి
US Israel Attack On Tehran Iran 2
Video_icon

నాలుగువైపుల నుంచి తగలబడుతున్న ఇరాన్
Public Talk On T20 World Cup Final Match In Warangal 3
Video_icon

ఇండియా VS న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ పై వరంగల్ లో పబ్లిక్ టాక్
Amaravati Farmers Sensational Comments On Chandrababu 4
Video_icon

నా భూమిని ఎలా తీసుకుంటారో నేను చూస్తా.. అమరావతి రైతు కౌంటర్
CPI Narayana Funny Comments On BR Naidu Video 5
Video_icon

మంచి సినిమా చూపించారు.. BR నాయుడు రాసలీలలు పై సీపీఐ నారాయణ సెటైర్లు
Advertisement
 