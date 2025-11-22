దీపావళి సందర్భంగా విడుదలైన చిత్రాల్లో ‘డ్యూడ్’ (Dude) భారీ హిట్ అందుకుంది. ప్రదీప్ రంగనాథన్ (Pradeep Ranganathan), మమిత బైజు జంటగా నటించారు. శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా రూ.100 కోట్లకుపైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ఇప్పటికే నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు కూడా వచ్చేసింది. అయితే, తాజాగా డ్యూడ్ నుంచి బూమ్ బూమ్ అనే వీడియో సాంగ్ను విడుదల చేశారు. ఈ పాట ఆడియో వర్షన్లో వంద మిలియన్లు రీచ్ అయిందని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటిస్తూ ఒకపోస్టర్ను రిలీజ్ చేసింది. కేవలం ఆడియో మాత్రమే సూపర్ హిట్ కావడంతో అభిమానుల కోసం వీడియో వర్షన్ను తాజాగా విడుదల చేశారు.
వంద మిలియన్ల వీడియో సాంగ్ ‘డ్యూడ్’
Nov 22 2025 8:05 AM | Updated on Nov 22 2025 8:07 AM
