 తెర వెనక ఇంత హంగామా నడిచిందా? (ఫొటోలు)
తెర వెనక ఇంత హంగామా నడిచిందా? (ఫొటోలు)

Nov 21 2025 7:29 PM | Updated on Nov 21 2025 9:07 PM

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos1
1/9

వారం క్రితం హైదరాబాద్‌లో మహేశ్-రాజమౌళి 'వారణాసి' టైటిల్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరిగింది.

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos2
2/9

ఇందులో పాట పాడి డ్యాన్స్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన శ్రుతి హాసన్..

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos3
3/9

ప్రాక్టీస్, ఆఫ్ స్క్రీన్ ఫొటోలని పంచుకుంది.

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos4
4/9

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos5
5/9

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos6
6/9

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos7
7/9

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos8
8/9

Globetrotter Varanasi Movie Launch Highlights And Behind Event Photos9
9/9

# Tag
varanasi Globetrotter Movie Launch highlights Photos
