 మారణహోమం తలపించేలా 'బెంగాల్‌ ఫైల్స్‌' ట్రైలర్‌ | THE BENGAL FILES Official Trailer Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మారణహోమం తలపించేలా 'బెంగాల్‌ ఫైల్స్‌' ట్రైలర్‌

Aug 16 2025 1:39 PM | Updated on Aug 16 2025 1:53 PM

THE BENGAL FILES Official Trailer Out Now

‘ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌’(2022) సినిమాతో  దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు దర్శకుడు వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి(Vivek Agnihotri). ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం 'బెంగాల్‌ ఫైల్స్‌'..  ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, పోస్టర్‌లు అందరినీ ఆకర్షించాయి. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో మిథున్‌ చక్రవర్తి, అనుపమ్‌ ఖేర్‌, పల్లవి జోషి, దర్శన్‌ కుమార్‌ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.  గతంలో  బెంగాల్‌లో ప్రజలు ఎదుర్కొన్న సమస్యలను దేశ ప్రజలకు చూపించేలా ఈ చిత్ర కథనం ఉంటుంది. సెప్టెంబర్‌ 5న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మూవీ విడుదల కానుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సెలబ్రిటీల ఇంట చిలిపికృష్ణులు (ఫోటోలు)
photo 2

చిన్నికృష్ణయ్య, గోపికలుగా ముద్దొస్తున్న చిన్నారులు (ఫోటోలు)
photo 3

'వైట్‌లో లుక్‌.. హార్ట్‌లో హుక్‌' అంటున్న అనన్య నాగళ్ళ (ఫోటోలు)
photo 4

భీమవరం టాకీస్ పై ఒకేసారి 15 చిత్రాలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Illegal Affair Incident In Srikakulam 1
Video_icon

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపిన భార్య
Shrushti Case Sensational Facts In Criminal Confession Report 2
Video_icon

సృష్టి కేసులో నేరం ఒప్పు కున్న డాక్టర్ నమ్రత
Heavy Flood Water In Warangal City 3
Video_icon

మునిగిన వరంగల్
KSR Live Show On Chandrababu Govt Free Bus Scheme Cheating Exposed 4
Video_icon

KSR Live Show: ఉచిత బస్సు పథకం.. అసలు రంగు ఇదే!
Terrorist Movement In Dharmavaram Sathya Sai District 5
Video_icon

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో ఉగ్రవాదుల కదలికలు
Advertisement
 