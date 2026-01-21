 'చాలా ఎగ్జైటింగ్‌గా ఉంది'.. అనస్వర రాజన్‌ కొత్త సినిమా టీజర్ | Anaswara Rajan Latest Movie With Love Telugu Title Teaser out now | Sakshi
With Love Telugu Title Teaser: 'చాలా ఎగ్జైటింగ్‌గా ఉంది'.. ఛాంపియన్ బ్యూటీ కొత్త సినిమా టీజర్

Jan 21 2026 7:40 PM | Updated on Jan 21 2026 7:45 PM

Anaswara Rajan Latest Movie With Love Telugu Title Teaser out now

అభిషన్ జీవింత్, అనశ్వర రాజన్ జంటగా నటిస్తోన్న లవ్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'విత్ లవ్'. ఈ ప్రేమకథ చిత్రానికి మదన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని జియాన్ ఫిల్మ్స్, ఎంఆర్పీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై సౌందర్య రజనీకాంత్, మగేష్ రాజ్ నిర్మించారు. తాజాగా ఈ మూవీ తెలుగు టీజర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

టీజర్ చూస్తుంటే ఫుల్ లవ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గానే తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. తమిళంలో తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని విత్ లవ్‌ పేరుతో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. తాజాగా తెలుగు టైటిల్‌ రివీల్ చేయడంతో పాటు టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో  హరీష్ కుమార్, కావ్య అనిల్, సచ్చిన్ నాచియప్పన్, తేని మురుగన్, శరవణన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రానికి సీన్ రోల్డాన్ సంగీతమందించారు. 

 


 

