పుష్ప సినిమాతో ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ అమాంతం పెరిపోయింది. దేశ వ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ను ఏర్పరుచుకున్నారాయన. తాజాగా ఆయన ట్విట్టర్‌లో 7మిలియన్‌ ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ బన్నీ ట్వీట్‌ చేశాడు. కాగా ఈ ట్వీట్‌లో బన్నీ షేర్‌ చేసిన ఓ ఫోటో ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

చదవండి: బన్నీ భార్య స్నేహారెడ్డి ఫోటోపై కల్యాణ్‌ దేవ్‌ కామెంట్‌ వైరల్‌

బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ ఫోటోలో బన్నీ యమ స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తున్నాడు. ఇది ఒక యాడ్‌ షూట్‌ కోసం దిగిన ఫోటో అని తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం బన్నీ పుష్ప-2 కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానుంది. దీంతో పుష్ప-2 షూటింగ్‌ ప్రారంభం అవ్వడానికి ముందే బన్నీ ఈ యాడ్‌ షూటింగ్స్‌ అన్నీ కంప్లీట్‌ చేయనున్నట్లు తెలుస్తుంది.

7M … Thank you for all the love 🖤 pic.twitter.com/WMW8wrygWc

— Allu Arjun (@alluarjun) August 17, 2022