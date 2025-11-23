 నాగచైతన్య మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్‌.. టైటిల్‌తోనే భారీ హైప్! | Akkineni Naga Chaitanya Latest Movie Title announced on his Birthday | Sakshi
NC24 Title: నాగచైతన్య మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్‌.. టైటిల్‌తోనే భారీ హైప్!

Nov 23 2025 1:12 PM | Updated on Nov 23 2025 1:12 PM

Akkineni Naga Chaitanya Latest Movie Title announced on his Birthday

తండేల్ సూపర్ హిట్ తర్వాత అక్కినేని హీరో నాగచైతన్య(akkineni Naga Chaitanya).. డైరెక్టర్ కార్తీక్ దండుతో జతకట్టారు. వీరిద్దరి కాంబోలో మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్‌ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం చైతూ కెరీర్‌లో 24వ మూవీ కాగా.. ప్రస్తుతం ఎన్‌సీ24 అనే వర్కింగ్ టైటిల్‌తో రూపొందిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో చైతూ సరసన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్‌గాల కనిపించనుంది.

అయితే ఇవాళ చైతూ బర్త్‌ డే కావడంతో మేకర్స్ బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. చైతూ మూవీ టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఈ సినిమాకు వృషకర్మ(VrushaKarma) అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. ఈ మేరకు నాగచైతన్య పోస్టర్‌ను కూడా పంచుకున్నారు. ఈ పోస్టర్‌ చైతూ ఫ్యాన్స్‌న విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. 

 

 

