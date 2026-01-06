 యశ్‌ 'టాక్సిక్‌'లో 5వ హీరోయిన్‌ ఎంట్రీ | Actress Rukmini Vasanth As Melissa For Toxic Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యశ్‌ 'టాక్సిక్‌'లో మరో స్టార్‌ హీరోయిన్‌ ఎంట్రీ

Jan 6 2026 12:04 PM | Updated on Jan 6 2026 12:18 PM

Actress Rukmini Vasanth As Melissa For Toxic Movie

కన్నడ నటుడు యశ్‌ జోరు పెంచాడు.. ‘కేజీఎఫ్, కేజీఎఫ్‌ 2’ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్స్‌ తర్వాత  ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న తాజా పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీ టేల్‌ ఫర్‌ గ్రోన్‌ అప్స్‌’. కియారా అద్వానీ, నయన తార, హూమా ఖురేషి, తారా సుతారియా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వారి పోస్టర్స్‌ను విడుదల చేశారు. అయితే, తాజాగా ఇందులో  రుక్మిణి వసంత్‌ కూడా నటిస్తున్నారని మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఇందులో ఆమె మెలిసా అనే పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు ఒక పోస్టర్‌ను షేర్‌ చేశారు.

టాక్సిక్‌ నుంచి ఇప్పటికే నలుగురు హీరోయన్ల ఫస్ట్‌లుక్స్‌ను మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు.  ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి నదియా పాత్రలో నటిస్తోన్న కియారా అద్వానీ, గంగ పాత్ర చేస్తున్న నయనతార, హూమా ఖురేషి నటిస్తున్న ఎలిజిబెత్‌ పాత్రలతో పాటు  తారా సుతారియా చేస్తున్న రెబెకా పాత్రను పరిచయం చేశారు. అయితే, తాజాగా మెలిసా పాత్ర కోసం రుక్మిణి వసంత్‌ను తీసుకున్నారు.

గీతూ మోహన్‌ దాస్‌ దర్శకత్వంలో కన్నడ, ఇంగ్లీష్‌ భాషల్లో తెరకెక్కుతోంది. కేవీఎన్‌ ప్రోడక్షన్స్, మాన్ స్టర్‌ మైండ్‌ క్రియేషన్స్పై వెంకట్‌ కె.నారాయణ, యష్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఇంగ్లీష్, కన్నడ భాషల్లో నేరుగా, హిందీ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో డబ్బింగ్‌ వెర్షన్‌ని మార్చి 19న రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బర్త్‌డే వేడుకలు.. సందడిగా సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

జగజ్జేతలకు సన్మానం.. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా రోహిత్‌, హర్మన్‌
photo 3

Sankranti 2026 : పల్లె గాలిలో రుచుల పండుగ (ఫొటోలు)

photo 4

కోనసీమ గుండెల్లో బ్లో అవుట్‌ మంటలు (ఫోటోలు)
photo 5

సందడిగా సాక్షి ముగ్గుల పోటీలు (ఫొటోలు)

Video

View all
MP YS Avinash Reddy Serious over Chandrababu Negligence on Rayalaseema Lift Irrigation Project 1
Video_icon

సీమకు చంద్రగ్రహణం లోక్ సభలో అవినాష్ రెడ్డి ఫైర్
Auto Driver Escape Dead Snake Drama Fails 2
Video_icon

తాగిన మైకంలో పాముతో హల్చల్
Migratory Birds Arrived Korangi 3
Video_icon

కోరంగి చేరిన విదేశీ పక్షులు
Students Travelling at Risky To Study 4
Video_icon

Garam Garam Varthalu: వామ్మో ఏంది ఇది..

Women Cutting Vegetables in Free RTC Bus Viral Video 5
Video_icon

Garam Garam Varthalu: ఫ్రీ బస్సులో కూరగాయలు కోసుకుంటున్న మహిళలు
Advertisement
 