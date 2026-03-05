 ఇండియా వదిలేస్తా ఇరాన్‌ వెళ్లిపోతా.. బాలీవుడ్‌ నటి సంచలన ప్రకటన | Actress Mandana Karimi Is Leaving India she will goto iran | Sakshi
ఇండియా వదిలేస్తా ఇరాన్‌ వెళ్లిపోతా.. బాలీవుడ్‌ నటి సంచలన ప్రకటన

Mar 5 2026 9:13 PM | Updated on Mar 5 2026 9:14 PM

Actress Mandana Karimi Is Leaving India she will goto iran

వార్‌తో స్నేహాలు బేకార్‌గా మారిపోయాయని ఆవేదన...

బాలీవుడ్‌లో ఇరాన్‌ మూలాలున్న నటీనటులు ఎవరంటే...

దుబాయ్‌ సహా పశ్చిమాసియాలో చిక్కుకున్న బాలీవుడ్‌ నటీనటులు కావచ్చు ఇతర సెలబ్రిటీలు అందరూ ఇండియాకు వచ్చేదారులు ఎక్కడా అని వెదుక్కుంటుంటే...హాయిగా ఇండియాలో కూర్చుని సినిమాలు చేసుకుంటున్న ఓ బాలీవుడ్‌ నటి మాత్రం ఇక తాను ఇక్కడ ఉండలేనంటోంది. ఈ యుద్ధానికి కేంద్ర బిందువైన ఇరాన్‌కే వెళ్లిపోతానంటోంది. ఇంతకీ ఎవరా నటి ఎందుకీ విరక్తి?

ఆమె పేరు మందనా కరిమి, ఇరాన్‌కు చెందిన సినీ తార.  కొన్నేళ్ల క్రితమే ఫ్యాషన్‌ రన్ వేలపై అడుగులతో మన దేశంలో ప్రారంభమై అక్కడ నుంచి బాలీవుడ్‌ దాకా సాగింది.  భారత మోడలింగ్‌ రంగంలో స్థిరపడిన తర్వాత, ఆమె భాగ్‌ జానీ  క్యా కూల్‌ హై హమ్‌ 3 వంటి చిత్రాలలో వరుసగా ఛాన్స్‌లు దక్కించుకుంది.  ఫ్యాషన్, ప్రకటనలు రియాలిటీ టెలివిజన్‌ ద్వారా కూడా ఇండియా ఆమెను ఆదరించింది. మరొవైపు ప్రస్తుత ఇరాన్‌–అమెరికా –ఇజ్రాయెల్‌ ఉద్రిక్తతల తర్వాత తన చుట్టూ పరిస్థితి మారిపోయింది అంటోందీమె.  ఇరాన్ లో జన్మించిన ఈ నటి ఇప్పటిదాకా తన చుట్టూ స్నేహితులుగా ఉన్నవారిలో వచ్చిన మార్పులు తనకు అంతుపట్డడం లేదని వాపోతోంది. 

ఈ పరిస్థితుల్లో తనకు ఇండియాలో ఉండడం నచ్చడం లేదని, ఇక పెట్టేబేడా సర్ధుకుని ఇరాన్‌కి వెళ్లిపోవడమే శరణ్యం అనీ స్పష్టం చేస్తోంది. తనకు ఇండియా ఎంతో ఇచ్చింది. కానీ...వాయిస్‌ మాత్రం ఇవ్వలేదంటోంది. అదే విధంగా మరో  ఇరాన్‌ నటి ఎల్నాజ్‌ నొరౌజీ  ఇరాన్‌ నేత తాజా దాడుల్లో మృతి చెందిన అహ్మద్ ఖొమేని మృతి పట్ల భారత్‌లో కొందరు ముస్లింలు  చేపట్టిన నిరసన ప్రదర్శనలను ఆక్షేపిస్తోంది. మతం పేరుతో  ఖొమేని సాగించిన అరాచకాల గురించిన అవగాహన లేకపోవడమే దీనికి కారణం కావచ్చునని ఆమె అభిప్రాయపడుతోంది. ఈ నటి  దాదాపు దశాబ్దం క్రితం భారతదేశానికి వచ్చింది నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సేక్రెడ్‌ గేమ్స్‌ ద్వారా వేగంగా పాప్యులారిటీ అందుకుంది. 

వీరు కాకుండా భారత్‌లోని మరికొందరు ఇరానియన్‌ మూలాలున్న నటీనటులు ఎవరంటే...

  • ఇరానియన్‌ నటుడు సజ్జాద్‌ డెలాఫ్రూజ్‌ సల్మాన్‌ ఖాన్‌ సరసన టైగర్‌ జిందా హైలో శక్తివంతమైన పాత్ర ద్వారా  బాలీవుడ్‌లోకి ప్రవేశించాడు.  తరువాత గూఢచర్య థ్రిల్లర్‌ స్పెషల్‌ ఆప్స్‌లో కనిపిస్తాడు.

  • బాలీవుడ్‌ యాక్షన్‌ స్టార్‌ జాన్‌ అబ్రహం తన తల్లి, ఇరానియన్‌ జొరాస్ట్రియన్‌ ద్వారా ఇరానియన్‌ మూలాలను కలిగి ఉన్నారనే విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు.

  • ఇడియట్స్‌  మున్నా భాయ్‌ ఎంబిబిఎస్‌ చిత్రాల్లోని పాత్రలతో పేరొందిన ప్రముఖ నటుడు బోమన్‌ ఇరానీ కూడా ముంబైలోని ఇరానియన్‌ జొరాస్ట్రియన్‌ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి..

