 పెళ్లయి 8 ఏళ్లు.. బుల్లితెర జంటకు పేరెంట్స్‌గా ప్రమోషన్‌ | Actors Marina Abraham, Rohit Sahni Introduce Baby Girl | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Marina Abraham: రెండుసార్లు మిస్‌క్యారేజ్‌.. మూడోసారి పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన నటి

Aug 16 2025 5:01 PM | Updated on Aug 16 2025 5:12 PM

Actors Marina Abraham, Rohit Sahni Introduce Baby Girl

బుల్లితెర నటి, బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ మెరీనా అబ్రహం సాహ్ని (Marina Abraham Sahni) గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన విషయాన్ని మెరీనా- రోహిత్‌ జంట సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. నటికి డెలివరీ అయి చాలారోజులే అవుతున్నప్పటికీ కొంతకాలంగా గోప్యంగా ఉంచింది. నేడు (ఆగస్టు 16న) శ్రీ కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా కూతురు పుట్టిందని చెప్తూ తన ఫోటోను షోర్‌ చేసింది. పాపకు 'తెయారా సాహ్ని' అని నామకరణం చేసింది. ఈ పోస్ట్‌ చూసిన అభిమానులు.. మెరీనా దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ
మెరీనా 2021లో తొలిసారి ప్రెగ్నెంట్‌ అయింది.  కానీ ఫస్ట్‌ స్కానింగ్‌లోనే బేబీ గుండె కొట్టుకోవడం లేదని తెలిసింది. అయినా మళ్లీ హార్ట్‌బీట్‌ వస్తుందేమోనని మూడునెలలవరకు కడుపులో శిశువును అలాగే మోసింది. డాక్టర్లు హెచ్చరించడంతో చివరకు దాన్ని తీసేయించుకుంది. 2022లో మరోసారి గర్భం దాల్చింది. అది కూడా మిస్‌క్యారేజ్‌ అయింది. ఇప్పుడు మూడోసారి గర్భం దాల్చగా పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

ప్రేమ పెళ్లి
మెరీనా పుట్టిపెరిగిందంతా గోవాలోనే! మెరీనా పదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు ఆమె తల్లికి హైదరాబాద్‌లో స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్‌గా ఛాన్స్‌ వచ్చింది. అలా తను ఇక్కడే సెటిలైంది. మోడలింగ్‌ చేస్తున్నప్పుడు సీరియల్స్‌లో, సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి. అమెరికా అమ్మాయి సీరియల్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది మెరీనా అబ్రహం. సిరిసిరి మువ్వలు, ప్రేమ వంటి ధారావాహికల్లోనూ నటించింది. ఓ సినిమా టైంలో పరిచయమైన రోహిత్‌ (Rohit Sahni)తో ప్రేమలో పడింది. వీళ్లిద్దరూ పెద్దలను ఒప్పించి 2017లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంట తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ ఆరో సీజన్‌లోనూ పాల్గొన్నారు. మెరీనా షో మధ్యలోనే ఎలిమినేట్‌ అవగా రోహిత్‌.. టాప్‌ 5లో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు.

 

 

చదవండి: గర్భంతో ఉండగా ప్రతిరోజు భగవద్గీత చదివా..: హీరోయిన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జీవితంలో ముందడుగు వేశా.. దీప్తి సునయన (ఫోటోలు)
photo 2

సెలబ్రిటీల ఇంట చిలిపికృష్ణులు (ఫోటోలు)
photo 3

చిన్నికృష్ణయ్య, గోపికలుగా ముద్దొస్తున్న చిన్నారులు (ఫోటోలు)
photo 4

'వైట్‌లో లుక్‌.. హార్ట్‌లో హుక్‌' అంటున్న అనన్య నాగళ్ళ (ఫోటోలు)
photo 5

భీమవరం టాకీస్ పై ఒకేసారి 15 చిత్రాలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Parents Attack Madhapur Women Hostel Owner For Misbehaving With Girls 1
Video_icon

యువతుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన.. హాస్టల్ యజమానిపై తల్లిదండ్రులు దాడి
Vanga Geetha Reaction Chandrababu Free Bus Scheme In Pithapuram 2
Video_icon

మహిళకు 100 రూపాయల టికెట్.. పిఠాపురంలో ఫ్రీ బస్సు పరిస్థితి.. వంగా గీత రియాక్షన్
Devastating Natural Disaster In India 3
Video_icon

Cloudburst: వేలాది మందిని మింగేస్తోన్న మేఘం
Chandrababu Free Bus Service Terms And Conditions 4
Video_icon

ఉచిత బస్సు.. అంతా తుస్సు
Free Bus Scheme Not Applicable On Jangareddygudem–Bhadrachalam 5
Video_icon

ఉచిత బస్సుపై అయోమయం
Advertisement
 