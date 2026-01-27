 మరో ఓటీటీకి టాలీవుడ్‌ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే? | Aadhi Pinisetty Latest Movie Drive comes To another Ott | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Drive Ott: మరో ఓటీటీకి టాలీవుడ్‌ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Jan 27 2026 9:45 PM | Updated on Jan 27 2026 9:45 PM

Aadhi Pinisetty Latest Movie Drive comes To another Ott

ఆది పినిశెట్టి  హీరోగా నటించిన చిత్రం డ్రైవ్‌. గతేడాది డిసెంబర్‌ 12న అఖండ-2తో పాటు ఈ మూవీ విడుదలైంది. చాలా కాలం త‌ర్వాత తెలుగులో ఆది పినిశెట్టి న‌టించారు. భ‌వ్య క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఆనంద్ ప్ర‌సాద్ ఈ మూవీని నిర్మించారు. దర్శకుడు జెనూస్ మొహమ్మద్ తెరకెక్కించిన ఈ మూవీలో మ‌ల‌యాళ బ్యూటీ మ‌డోన్నా సెబాస్టియ‌న్ హీరోయిన్‌గా చేసింది. అయితే ఈ సినిమా థియేటర్స్‌లో ప్రేక్షకులను ఈ మూవీ పెద్దగా మెప్పించలేకపోయింది.

ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో  స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ్‌, కన్నడ, మలయాళంలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. తాజాగా ఈ మూవీ మరో ఓటీటీకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని ఆహా ఓటీటీ సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ చిత్రం జనవరి 30 నుంచి ఆహాలో అందుబాటులో ఉంటుందని ట్వీట్ చేసింది.  సైబ‌ర్ క్రైమ్స్‌, హ్యాకింగ్స్ నేప‌థ్యంలో ఈ మూవీ తెరకెక్కించారు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొంచెం నాటీ కొంచెం స్వీట్.. లంగా ఓణీలో మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 2

ఈ టాలీవుడ్ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 3

యంగ్ లుక్‌లో హీరోయిన్ సదా పోజులు (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

తెలుగమ్మాయి ఈషా రెబ్బా కొత్త ఫోటోలు అదుర్స్

Video

View all
Janasena MLA Arava Sridhar Sensational Video Controversy 1
Video_icon

Arava Sridhar : నా కోరిక తీర్చకపోతే నీ కొడుకుని చంపేస్తా..

Farmers Protest With Petrol Bottle to Demand Transformer in Anantapur District 2
Video_icon

అనంతపురం జిల్లాలో రైతులు వినూత్న నిరసన
Shocking Surge Stock Turns 1 Lakh into 50 Lakhs Investors in Celebration Mode 3
Video_icon

లక్షను 50 లక్షలు చేసిన స్టాక్.. పండగ చేసుకుంటున్న ఇన్వెస్టర్లు..!
Unknown Amazon Tribe Discovered 4
Video_icon

అమెజాన్ అడవిలో రహస్య తెగ!
YSRCP Koramutla Srinivasulu About Janasena MLA Arava Sridhar incident 5
Video_icon

జనసేన నేతల రాసలీలలు అరవ శ్రీధర్ పై చర్యలు తీసుకోవాలి
Advertisement
 