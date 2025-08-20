 అడవిలో తప్ప బయట బతకలేం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అడవిలో తప్ప బయట బతకలేం

Aug 20 2025 6:09 AM | Updated on Aug 20 2025 6:09 AM

అడవిల

అడవిలో తప్ప బయట బతకలేం

మేం ఏళ్లుగా మా తాత ముత్తాతల నుంచి అడవిలో ఉంటున్నాం. అడవిలో ఉన్న ఆధారం మాకు బయట దొరకదు. ఇక్కడ దొరికింది తిని బతుకుతున్నాం. బయటకు పోయినంక మాకు దిక్కు ఎవరు ఉంటరు. గ్రామాలు అన్నీ వెళుతున్నాయని అంటున్నరు. మేం అడవిలోనే ఉంటాం.

– దంసాని లింగయ్య,

కొల్లంపెంట, అమ్రాబాద్‌ మండలం

పునరావాసం ఇచ్చాకే పోతాం..

మేం ఏళ్లుగా అడవినే నమ్ముకుని బతుకుతున్నాం. మాకు వేరే పని తెలువదు. పులులు, వన్యప్రాణుల కోసం మమ్మల్ని బయటకు పొమ్మని అంటున్నారు. మాకు చెప్పినట్టుగా పూర్తిగా పరిహారం, ఇల్లు, భూమి ఇచ్చాకనే ఇక్కడి నుంచి పోతాం.

– గోరటి చంద్రమ్మ, కుడిచింతల్‌బైల్‌

మానవీయ కోణంలో

చేపడతాం..

మ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌లో రెండు దశల్లో గ్రామాల రీలొకేషన్‌ ప్రక్రియ ఉంటుంది. నిర్వాసితులకు ఎన్టీసీఏ ద్వారా పూర్తిస్థాయిలో పరిహారం అందించాకే రీలొకేషన్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది. రీలొకేషన్‌ కోసం స్వచ్ఛందంగా ముందుకువచ్చిన వారికే ప్యాకేజీ అందించి తరలింపు చేపడతాం.

– రోహిత్‌ గోపిడి, ఐఎఫ్‌ఎస్‌, జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి, నాగర్‌కర్నూల్‌

అడవిలో తప్ప బయట బతకలేం 1
1/2

అడవిలో తప్ప బయట బతకలేం

అడవిలో తప్ప బయట బతకలేం 2
2/2

అడవిలో తప్ప బయట బతకలేం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా హీరామండి నటి మనీషా కొయిరాలా బర్త్ డే వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

వింటేజ్‌ రూట్స్‌.. మోడ్రన్‌ సోల్‌.. రెండూ..! (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 4

జగన్‌ రాకతో దద్దరిల్లిన ఆకేపాడు.. నూతన వధూవరులకు ఆశీర్వాదం (చిత్రాలు)
photo 5

ముంబైలో భారీ వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Atchannaidu Harassment Agros GM Raja Mohan Goes on Leave 1
Video_icon

అచ్చెన్నాయుడు వేధింపులకు సెలవుపై వెళ్లిన ఆగ్రోస్ జీఎం రాజామోహన్
The Red Galilee River Biblical Prophecy or Natural Phenomenon 2
Video_icon

దేవుడు ఏదో చెబుతున్నాడు.. నది ఎర్రగా అందుకే మారిందా?
CP Radhakrishnan Vs Justice Sudarshan Reddy 3
Video_icon

గట్టి పోటీ.. ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి పేరు ఖరారు
Bermuda Triangle Mystery Solved 4
Video_icon

బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ మిస్టరీ తెలిసిపోయింది!
Police Over Action In Tirupati Srivari Steps Way 5
Video_icon

తిరుపతి శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో పోలీసుల ఓవరాక్షన్
Advertisement
 