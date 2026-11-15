 కచ్చితత్వంతో జనగణన | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కచ్చితత్వంతో జనగణన

Nov 15 2026 8:35 PM | Updated on Nov 15 2026 8:35 PM

గాంధీనగర్‌(విజయవాడసెంట్రల్‌): జనగణన–2027 రెండో దశ అత్యంత కచ్చితత్వంతో, పారదర్శకంగా, సమర్థంగా నిర్వహించాలని సెన్సస్‌ జాయింట్‌ డైరెక్టర్‌ జి. ప్రసన్న కుమార్‌ అధికారులకు సూచించారు. భారత ప్రభుత్వ జనగణన కార్యకలాపాల ఏపీ డైరెక్టరేట్‌ ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా, ఛార్జ్‌ స్థాయి అధికారులకు జనగణన 2027 రెండో దశపై నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక శిక్షణలో శనివారం కలెక్టరేట్‌లోని పింగళి వెంకయ్య సమావేశ మందిరంలో ఆయన పాల్గొని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసన్న కుమార్‌ మాట్లాడుతూ జనాభా లెక్కింపులో సేకరించే గణాంకాలు దేశ, రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిలో అభి వృద్ధి ప్రణాళికలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపకల్పనకు ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. శిక్షణలో నేర్చుకున్న అంశాలను క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థంగా అమలు చేయాలని, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో విజయవాడ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ అదనపు కమిషనర్‌ ఎ.రవీంద్రరావు, మాస్టర్‌ ట్రైనర్‌ కొల్లేటి రమేష్‌, ఎన్టీఆర్‌, గుంటూరు జిల్లాల సెన్సస్‌ ఇంచార్జి సీహెచ్‌ వెంకటరమణ, ఇన్‌స్ట్రక్టర్లు వి.ఆదిలక్ష్మి, ఎం.స్వాతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

రేపు గాజుల ప్రసాదం పంపిణీ

ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దుర్గమ్మకు అలంకరించిన గాజులను ఈ నెల 16వ తేదీ భక్తులకు అమ్మవారి ప్రసాదంగా పంపిణీ చేస్తామని ఆలయ ఈవో శీనానాయక్‌ పేర్కొన్నారు. గాజుల ఉత్సవం పురస్కరించుకుని అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయం లోపల, వెలుపల, ఆలయ ప్రాంగణం, ఉపాలయాల్లో సుమారు 8 లక్షల గాజులతో విశేషంగా అలంకరించారు. ఉత్సవం ముగిసినా శనివారం, ఆదివారాల్లో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటం, వారికి కనీసం గాజులతో అమ్మవారి ఆలయాన్ని ప్రత్యేక అలంకరించిన తీరును చూసే అవకాశం కల్పిస్తున్నామన్నారు. సోమవారం ఉదయం నుంచి భక్తులకు పంపిణీ చేస్తామని తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీనియర్ నటుడు గిరిబాబుకు టాలీవుడ్ ప్రముఖుల నివాళి.. (ఫోటోలు)
photo 2

జపాన్‌లో ఫ్యామిలితో విజయ్‌ దేవరకొండ తాజా ఫొటోలు
photo 3

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 4

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)
photo 5

అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Actor Giribabu Great Words About YS Rajasekhar Reddy 1
Video_icon

నేను చూసిన రాజకీయ నాయకుల్లో... YSR అద్భుతమైన వ్యక్తి
Raghu Babu's Emotional words on His Father 2
Video_icon

నాన్న చివరి కోరిక అదే.. !
Massive Joins In YSRCP in the Presence of Vallabhaneni Vamsi 3
Video_icon

YSRCP లో చేరిన టీడీపీ కీలక నేత
Women Mass Warning Home Minister Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

హోంమంత్రి అనితకు లెఫ్ట్ & రైట్ ఇచ్చిపడేసిన మహిళ
Srikakulam BJP Leader Challa Venkateswara Rao Hulchal At Namination Center 5
Video_icon

నేనెవరో తెలుసా..? ఏకంగా పోలీసులనే కారుతో గుద్ది.. బీజేపీ నేత వీరంగం
Advertisement
 