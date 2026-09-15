 విమానంలో నగ్నంగా యువతి రచ్చ రచ్చ | Woman ruckus on American Airlines flight | Sakshi
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విమానంలో నగ్నంగా యువతి రచ్చ రచ్చ

Sep 15 2026 5:35 PM | Updated on Sep 15 2026 5:35 PM

Woman ruckus on American Airlines flight

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలో బాల్టిమోర్ నుంచి మయామికి వెళ్తున్న అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ విమానంలో ఓ యువతి బట్టలు విప్పింది. తోటి ప్రయాణికుల ఎదుట అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించింది. దీంతో విమాన సిబ్బంది కాక్‌పిట్ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి, విమానం మయామి చేరుకున్న వెంటనే పోలీసులను పిలిపించారు.

అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ ఏఏ1779 విమానంలో ఈ ఘటన జరిగింది. బాల్టిమోర్/వాషింగ్టన్ ఇంటర్నేషనల్ థర్గుడ్ మార్షల్ విమానాశ్రయం నుంచి రాత్రి 9 గంటల తర్వాత విమానం బయలుదేరింది. షెడ్యూల్ కంటే దాదాపు 2 గంటలు ఆలస్యంగా బయలుదేరిన ఎయిర్‌బస్ ఏ319లో ప్రయాణికులు మయామికి వెళ్తున్నారు.

విమానంలోని 9డీ సీటులో కూర్చున్న మహిళ “తన బట్టలన్నీ విప్పేసింది” అని విమాన సిబ్బంది ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ కమ్యూనికేషన్స్ అడ్రెసింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ సందేశంలో పేర్కొన్నారు. ఆమె ప్రయాణికుల సమక్షంలో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినట్లు కూడా తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని విమాన సిబ్బంది సంస్థ కార్యకలాపాల కేంద్రానికి తెలియజేసి, విమానం చేరుకునే సమయానికి పోలీసులను సిద్ధంగా ఉంచాలని కోరారు.

అయితే ఘటన కారణంగా విమానాన్ని దారి మళ్లించలేదు. అధికారులు నేలపై ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుండగా విమానం మయామి వైపు ప్రయాణం కొనసాగించింది. స్థానిక సమయం ప్రకారం రాత్రి 11.23 గంటలకు మయామి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని నార్త్ టెర్మినల్ డీ2 గేట్‌కు విమానం చేరుకోగా, అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్న పోలీసులు మహిళను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ ఘటనకు దారితీసిన కారణం, మహిళ గుర్తింపు, ఆమెపై ఎలాంటి అభియోగాలు నమోదయ్యాయన్న వివరాలు వెంటనే వెల్లడికాలేదు. విమాన ప్రయాణంలో సిబ్బంది పరిస్థితిని ఎలా నియంత్రించారన్నది కూడా స్పష్టంగా తెలియలేదు.

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