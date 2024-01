వాషిం‍గ్టన్‌: అమెరికా వైట్‌హౌజ్‌ వద్ద ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. శ్వేత సౌధం కాంప్లెక్స్‌ బాహ్య ద్వారంపైకి ఓ కారు వేగంగా దూసుకెళ్లింది. సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో వైట్‌హౌజ్‌ కాంప్లెక్స్‌ వద్ద కారు​ ప్రమాదం జరిగినట్లు యూఎస్‌ సిక్రెట్‌ సర్వీస్‌ పేర్కొంది.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్పందించి.. కారు డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నామని, ప్రమాదానికి గల కారణాలను దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సిక్రెట్‌ సర్వీస్‌ ప్రతినిధి ఆంథోనీ గుగ్లీల్మి వెల్లడించారు.

#WATCH | Washington, DC: A vehicle crashed into a gate of the White House complex on January 8. A driver was taken into custody as 'the cause and manner' of the incident is being investigated, reports Reuters citing the US Secret Service.

(Source: Reuters) pic.twitter.com/WHt5ilnbWc

— ANI (@ANI) January 9, 2024