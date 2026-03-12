 అవును.. హర్మూజ్‌ జలసంధిలో నౌక ‘సేఫ్‌సీ విష్ణు’ని పేల్చేశాం : ఇరాన్‌ | US Owned Oil Tanker Safesea Vishnu Hit by Iranian Attack in Iraqi Waters | Sakshi
అవును.. హర్మూజ్‌ జలసంధిలో నౌక ‘సేఫ్‌సీ విష్ణు’ని పేల్చేశాం : ఇరాన్‌

Mar 12 2026 1:35 PM | Updated on Mar 12 2026 2:54 PM

US Owned Oil Tanker Safesea Vishnu Hit by Iranian Attack in Iraqi Waters

టెహ్రాన్‌: హర్మూజ్ జలసంధి పరిధిని దాటి దాడులకు ఇరాన్ సిద్ధమైంది. సముద్రంలో నౌకలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో నిన్న రాత్రి ఇరాక్ సమీపంలో ఉన్న అమెరికా ఆయిల్ ట్యాంకర్ నౌకను నేవల్‌ మైన్స్‌తో (సముద్రపు మందుపాతరలు)  పేల్చివేసింది. అమెరికాకు చెందిన ‘సేఫ్ సీ విష్ణు’ అనే నౌకను పేల్చేసినట్లు ఐఆర్‌జీసీ ప్రకటించింది. 

అయితే.. ఆ నౌకలో ఉన్న భారతీయ నావికుడు దుర్మరణం చెందినట్లు పాశ్చాత్య మీడియా ప్రకటించింది. మిగతా క్రూ మెంబర్స్‌ని కాపాడేందుకు అమెరికా, ఇతర దేశాల నౌకాదళాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. కాగా.. ఇప్పటికే భారత్‌కు చెందిన ఓ నౌకపై హోర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఇరాన్ దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే..! 

 

