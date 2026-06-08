 ఇరాన్‌, ఇజ్రాయెల్‌ మధ్య మిసైళ్ల వర్షం | us israel iran war live updates | Sakshi
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ఇరాన్‌, ఇజ్రాయెల్‌ మధ్య మిసైళ్ల వర్షం

Jun 8 2026 7:28 AM | Updated on Jun 8 2026 8:04 AM

us israel iran war live updates

us israel iran war live updates

  • మరోసారి భగ్గుమన్న పశ్చిమాసియా
  • ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ మిసైళ్ల వర్షం 
  • బీరూట్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులకు ఇరాన్‌ కౌంటర్‌ ఎటాక్‌
  • ఇరాక్‌పైనా గురిపెట్టిన ఇరాన్‌.. బాగ్ధాద్‌లో భారీ పేలుళ్లు 
  • ఇరాన్‌పై ఎదురు దాడికి దిగిన ఇజ్రాయెల్‌
  • రాజధాని టెహ్రాన్‌ సహా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ పేలుళ్లు
  • ట్రంప్‌ వద్దని చెబుతున్నా లెక్క చేయని ఇజ్రాయెల్‌
  • దాడులు చేయబోమని చెబుతూనే ఇరాన్‌పై మిసైళ్ల వర్షం
  • మరోసారి నెతన్యాహూకు ఫోన్‌ చేసిన డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ 

గగన తలం మూసివేత

  • పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ కమ్ముకున్న మేఘాలు
  • ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాక్, సిరియా దేశాలు కీలక నిర్ణయం 
  • భద్రతా ముప్పు పొంచి ఉందన్న ముందస్తు హెచ్చరికలతో గగనతలాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటన 
  • ఆకస్మిక నిర్ణయంతో ఆయా మార్గాల్లో ప్రయాణించే అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై తీవ్ర ప్రభావం
  • తమ దేశ వైమానిక పరిధిని మొత్తం 72 గంటల పాటు పూర్తిగా మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్‌ వెల్లడి
  • ఆదివారం రాత్రి 11:00 గంటల నుండి తమ దేశ దక్షిణ వాయు మార్గాలను తాత్కాలికంగా మూసివేసిన సిరియా
  • ఈ ఆంక్షలు సోమవారం ఉదయం 11:00 గంటల వరకు కొనసాగుతాయని ప్రకటన  
  • మూసివేత చర్యల్లో భాగంగానే డమాస్కస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అన్ని రకాల విమాన కార్యకలాపాలను పూర్తిగా నిలిపివేత 

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