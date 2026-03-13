మోజ్తాబా ఆరోగ్యంపై పెదవి విరిచిన ట్రంప్

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఏ మాత్రం చల్లారడం లేదు. ఇజ్రాయెల్ దేశం ఇది వరకే ఆ దేశ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా ఖమేనీపై దాడి చేసి చంపిన సంగతి తెలిసిందే. తాజా ఆయన కుమారుడు ప్రస్తుత సుప్రీం సైతం అమెరికా దాడుల్లో తీవ్రంగా గాయపడ్డారని ఊహగానాలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, మోజ్తాబా ఖమేనీ ఆరోగ్యంపై తొలిసారిగా స్పందించారు.
ఇటీవలే ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్గా మోజ్తాబా ఖమేనీ ఎన్నికయ్యారు. ఆ దేశానికి చెందిన 88 మంది సభ్యుల అసెంబ్లీ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ కొత్త సుప్రీం లీడర్గా మోజ్తాబాను ఎన్నుకుంది. అయితే దీని వెను వెంటనే ఇజ్రాయెల్ ప్రకటన విడుదల చేసింది. సుప్రీం లీడర్గా ఎవరిని ఎన్నుకున్నా వారిని లేపేస్తామని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన ఆరోగ్యంపై పలు ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఆయనకు తీవ్రగాయలయ్యాయని ఫుకార్లు చెలరేగాయి. కాగా తాజాగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ దీనిపై స్పందించారు.
అమెరికా మీడియాతో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ" నాకు తెలిసి ఆయన గాయపడ్డాడు. ఎదో ఒక రూపంలో బ్రతికే ఉన్నాడని అనుకుంటున్నాను" అని అన్నారు. అయితే మెుజ్తాబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడ్డట్లు కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. టెహ్రాన్లోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని అతను ఓ కాలు పూర్తిగా కోల్పోయాడని లివర్ డ్యామేజ్ జరిగిందని ప్రస్తుతం ఆయన కోమాలో ఉన్నాడని కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
కాగా పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభం నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే. చమురు రవాణాకు ఎంతో కీలకమైన హార్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయడంతో చమురు కొరత ఏర్పడింది. హార్మూజ్ను ఎట్టిపరిస్థితుల్లో తెరిసేది లేదని ఇరాన్ తేల్చిచెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలోనే వారి అనుమతి లేకుండా ఆ మార్గం గుండా ప్రయాణించే నౌకలపై దాడి చేస్తుంది.