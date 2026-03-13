అమెరికాలో యూదు సమూహం ప్రాంతంలో కాల్పులు

వాషింగ్టన్ డీసీ: అమెరికాలో కలకలం చోటుచేసుకుంది. మిచిగాన్లోని వెస్ట్ బ్లూమ్ సిటీ ప్రాంతంలోని యూదు సమూహానికి చెందిన ప్రార్థనా మందిరానికి వద్ద ఒక వ్యక్తి కారుతో దూసుకొచ్చాడు. అనంతరం అక్కడ కాల్పులు ప్రారంభించారు. ఈ ఘటనలో అక్కతి భద్రత సిబ్బంది గాయపడ్డారు. దీనిపై తక్షణమే స్పందించిన అమెరికా భద్రత సిబ్బంది అతనిపై కాల్పులు జరపగా సదరు దుండగుడు మృతిచెందారు.
అయితే ఈ ప్రమాద ఘటనలో భద్రత సిబ్బందితో పాటు మరోకరికి గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. ఇలాంటి కాల్పులు మరిన్ని జరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. కాగా ప్రస్తుతం కాల్పులు జరిగిన ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్ దేశస్థులు అధికంగా ఉంటారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్తో యుద్ధం నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలో కాల్పులు జరగడం అనుమానం రేకెత్తిస్తుంది.