 అగ్నిపర్వతం బుసలు.. ప్రాణాల కోసం పరుగులు! | Tourists Run For Safety As Volcano Erupts During Hike In Guatemala | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అగ్నిపర్వతం బుసలు.. ప్రాణాల కోసం పరుగులు!

Jun 24 2026 7:45 AM | Updated on Jun 24 2026 7:45 AM

Tourists Run For Safety As Volcano Erupts During Hike In Guatemala

Volcan de Fuego.. అమెరికాలో అగ్నిపర్వతం బద్ధలైంది. గ్వాటెమాలాలో అగ్నిపర్వతం నుంచి భారీగా బూడిద, పొగ, వేడి లావా వెలువడింది. ఒక్కసారిగా ఆకాశంలోకి ఎగసిపడిన బూడిద మేఘాలు, పేలుళ్ల వంటి శబ్దాలతో అక్కడి వాతావరణం భయానకంగా మారింది. దీంతో సమీపంలో ఉన్న పర్యాటకులు వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు పరుగులు తీశారు.

వివరాల మేరకు.. సెంట్రల్‌ అమెరికా (Centrel America)లోని గ్వాటెమాలా (Guatemala)లో వోల్కన్‌ డీఫ్యూగో (Volcan Defugo) అగ్నిపర్వతం బద్ధలైంది. ఈ క్రమంలో అగ్నిపర్వతం నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు వెలువడ్డాయి. ఏకంగా 33 వేల అడుగుల ఎత్తు పొగలు విరజిమ్మాయి. అగ్నిపర్వతం నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు, మండుతున్న రాళ్లు బుల్లెట్లలా దూసుకొచ్చాయి. దాంతో ఆ పర్వత పరిసరాల్లో ఉన్న పర్యాటకులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు. ఒక్కసారిగా అక్కడ భయానక వాతావరణం నెలకొంది.

 

ఒక వీడియోలో ఒక పర్యాటకుడు ‘ఓరి దేవుడా, ఇది మరీ దారుణం. పరుగెత్తండి, పరుగెత్తండి..!’ అని అరుస్తూ పరుగులు తీశాడని స్థానికులు తెలిపారు. ఒక పర్యాటకుడు కుక్కను పట్టుకుని సురక్షిత ప్రదేశానికి తీసుకువెళుతుండగా.. మరికొందరు కింద పడుతున్న శిథిలాల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు న్యూయార్క్ పోస్ట్ తెలిపింది. కాగా, గ్వాటెమాల నగరానికి నైరుతి దిశలో సుమారు 43 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ వోల్కాన్ డి ఫ్యూగో అగ్నిపర్వతం ఉన్నది. గ్వాటెమాలాలో అత్యంత చురుకైన అగ్నిపర్వతంగా ఇది పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

అగ్నిపర్వత కార్యకలాపాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రమాద ప్రాంతాలకు వెళ్లొద్దని పర్యాటకులకు సూచనలు జారీ చేశారు. పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని, అవసరమైతే మరిన్ని భద్రతా చర్యలు చేపడతామని వెల్లడించారు. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాలు సంభవించలేదు. అయితే ప్రకృతి విపత్తులు ఎంత ఆకస్మికంగా సంభవిస్తాయో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేసిందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. పర్యాటకుల గుండెల్లో గుబులు పుట్టించిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : హుస్సేన్‌సాగర్‌లో హైలెస్సో! ఫొటోలు)
photo 2

ప్రజలతో మమేకమైన వైఎస్ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

మా ఇంటి బంగారం టీమ్‌కు మెగాస్టార్ ప్రశంసలు (ఫొటోలు)
photo 4

ఢిల్లీలో ఘనంగా పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా బోనీ కపూర్ కూతురి పెళ్లి వేడుకలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Pawan Kalyan Serious On Pantham Nanaji Comments 1
Video_icon

నోటి దూల తగ్గించుకుంటే మంచిది.. నానాజీపై పవన్ సీరియస్

Nagamalleswari Shocking Comments On Sai Krishna Missing Case 2
Video_icon

సాయి కృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో సాక్ష్యాలు ఎలా మాయం చేసారంటే...
Advocate Bala Serious Comments On Pawan Kalyan 3
Video_icon

నువ్వు ఎవడైతే నాకేంటి.. ఈడ్చికొచ్చి జైల్లో వేయాలి..!? అడ్వకేట్ బాలా సీరియస్
Kethireddy Pedda Reddy Mass Warning To JC Prabhakar Reddy 4
Video_icon

నిజంగానే ఏదోకరోజు నీ బట్టలూడదీస్తారు? జేసీకి పెద్దారెడ్డి వార్నింగ్
YSRCP Venkat Reddy Reveals Truth About Sai Krishna Missing Case 5
Video_icon

ఈ కేసులో ఆఖరిగా వచ్చే తీర్పు ఇదే.. వెంకట్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్
Advertisement
 