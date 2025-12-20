 తైవాన్‌లో దారుణం.. మెట్రో వద్ద విచక్షణారహిత దాడి | Smoke bombs at Taiwan train station | Sakshi
తైవాన్‌లో దారుణం.. మెట్రో వద్ద విచక్షణారహిత దాడి

Dec 20 2025 7:31 AM | Updated on Dec 20 2025 7:31 AM

Smoke bombs at Taiwan train station

తైపీ: తైవాన్‌ రాజధాని తైపీలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఘోర ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి జనంపై కత్తి, పొగ గ్రనేడ్‌తో దాడికి దిగాడు. ఈ ఘటనలో కనీసం ముగ్గురు మరణించారు. మరో తొమ్మిది మంది గాయపడ్డారు. తర్వాత నిందితుడు ఓ భవనం ఆరో అంతస్తు నుంచి కిందికి దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అతడిని 27 ఏళ్ల చాంగ్‌ వెన్‌గా గుర్తించారు.

ఈ సందర్భంగా తైవాన్ ప్రీమియర్ చో జంగ్-తాయ్ మాట్లాడుతూ.. రాజధాని తైపీలోని మెట్రో స్టేషన్‌ వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితుడు చాంగ్‌ వెన్‌కు నేర చరిత్ర ఉంది. అతడిపై వారెంట్లు కూడా ఉన్నాయి. అతను ఉద్దేశపూర్వకంగా స్మోక్ బాంబులను విసిరి.. ప్రజలపై విచక్షణారహితంగా దాడులు చేశాడు. ఇందుకోసం పొడవైన కత్తిని ప్రయోగించినట్లు కనిపిస్తోంది అని చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు.. ఈ దాడి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. 

