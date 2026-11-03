వాషింగ్టన్ డీసీ: అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికల పోలింగ్కు రంగం సిద్ధమైంది. నేడు (నవంబర్ 3)జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికల్లో ప్రతినిధుల సభలోని 435 స్థానాలు, సెనేట్లోని 35 స్థానాలకు ఓటింగ్ జరగనుంది. పలు రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ పదవులకు కూడా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఈ ఎన్నికలు కీలక రాజకీయ పరీక్షగా మారాయి. కాంగ్రెస్పై ఆధిపత్యం కోసం రిపబ్లికన్లు, డెమోక్రాట్లు పోటీపడుతున్నారు.
20 వేల బ్యాలెట్లపై సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం
కాలిఫోర్నియాలోని 20 వేల మెయిల్-ఇన్ బ్యాలెట్లను పక్కన పెట్టాలంటూ ట్రంప్ ప్రభుత్వం చేసిన అత్యవసర విజ్ఞప్తిని అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ బ్యాలెట్లు పౌరసత్వం లేనివారికి జారీ అయ్యాయని న్యాయశాఖ ఆరోపించింది. అయితే దిగువ కోర్టులు ఇప్పటికే ఈ వాదనను తిరస్కరించాయి. తాజాగా సుప్రీంకోర్టు కూడా ఎలాంటి భిన్నాభిప్రాయం నమోదు కాకుండానే ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తిని కొట్టివేసింది.
మిచిగాన్లో ఎల్-సయీద్కు మద్దతుగా ఎలిజబెత్ వారెన్
మిచిగాన్ సెనేట్ స్థానానికి డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి అబ్దుల్ ఎల్-సయీద్ ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. సోమవారం రాయల్ ఓక్లో జరిగిన సభలో సెనేటర్ ఎలిజబెత్ వారెన్తో కలిసి పాల్గొన్నారు. వైద్యం, అద్దెలు, కిరాణా సరుకులు, పెట్రోల్ ధరలు సామాన్యులకు భారంగా మారాయని విమర్శించారు. మరోవైపు, డెమోక్రటిక్ నేత హేలీ స్టీవెన్స్ రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి మైక్ రోజర్స్కు మద్దతు ప్రకటించడం చర్చనీయాంశమైంది.
ఎన్నికలకు ముందే ఐదు కోట్ల మంది ఓటింగ్
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల పోలింగ్కు ముందే దాదాపు ఐదు కోట్ల మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కీలక సెనేట్ పోటీలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాల్లో గత మధ్యంతర ఎన్నికలతో పోలిస్తే ముందస్తు ఓటింగ్ పెరిగింది. ఈసారి ఎన్నికల్లో భారీగా ఓటర్లు పాల్గొనే అవకాశం ఉందని ఈ పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఏడు రాష్ట్రాల్లో కీలక పోటీలు
అలస్కా, అయోవా, కాన్సాస్, మైనే, మిచిగాన్, ఒహాయో, టెక్సాస్ రాష్ట్రాల్లో సెనేట్ ఎన్నికలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. అలస్కాలో డాన్ సుల్లివన్ పేరుతో ఇద్దరు అభ్యర్థులు పోటీలో ఉండటం వివాదానికి దారితీసింది. కాన్సాస్లో ఆడమ్ హామిల్టన్, రిపబ్లికన్ సెనేటర్ రోజర్ మార్షల్ మధ్య పోటీ నెలకొంది. టెక్సాస్లో జేమ్స్ తలారికో, కెన్ పాక్స్టన్ తలపడుతున్నారు.
మస్క్కు ముందస్తు క్షమాభిక్షపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు కాంగ్రెస్లో మెజారిటీ సాధిస్తే ఎలాన్ మస్క్, ఆయన సహాయకులకు ముందస్తు క్షమాభిక్ష కల్పించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తానని ట్రంప్ తెలిపారు. డెమోక్రాట్లు అధికారంలోకి వస్తే మస్క్పై విచారణలు లేదా ఆస్తుల స్వాధీనం వంటి చర్యలు చేపట్టవచ్చన్న ప్రశ్నకు ఆయన స్పందించారు.
ట్రంప్ ప్రకటనలకు 160 కోట్ల డాలర్లు
2025 ప్రారంభం నుంచి ట్రంప్ను కేంద్రంగా చేసుకుని 3,600కు పైగా రాజకీయ ప్రకటనలు ప్రసారమయ్యాయి. వీటి కోసం మొత్తం 160 కోట్ల డాలర్లకు పైగా ఖర్చు చేసినట్లు యాడ్ ఇంపాక్ట్ వెల్లడించింది. ఇందులో డెమోక్రాట్లు సుమారు 91.9 కోట్ల డాలర్లు ఖర్చు చేయగా, రిపబ్లికన్లు 55.6 కోట్ల డాలర్లు వెచ్చించారు.
ఎన్నికల వేళ పెరిగిన పెట్రోల్ ధరలు
అమెరికాలో ఎన్నికల రోజున సాధారణ పెట్రోల్ సగటు ధర గ్యాలన్కు 4.17 డాలర్లకు చేరినట్లు ఏఏఏ వెల్లడించింది. 2022 మధ్యంతర ఎన్నికల రోజున నమోదైన 3.80 డాలర్లతో పోలిస్తే ఇది ఎక్కువ. మరోవైపు, చమురు ధరలు ఒక్కరోజులో 10 డాలర్లు తగ్గాయని, మరింత తగ్గుతాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
చివరి ప్రచారంలో ట్రంప్, ఒబామా
ఎన్నికల ముందు రోజు ట్రంప్ వాషింగ్టన్లోని లింకన్ మెమోరియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్ వద్ద ప్రసంగించారు. డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థుల విధానాలపై విమర్శలు చేశారు. మరోవైపు, మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా మార్పు తీసుకురాగల అభ్యర్థులకు ఓటు వేయాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఒహాయోలో వివేక్ రామస్వామి ప్రచార సభలో ఆయనకు నిరసనలు ఎదురయ్యాయి. దీంతో అమెరికా కాంగ్రెస్లో ఆధిపత్యం ఎవరికి దక్కుతుందన్న అంశంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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