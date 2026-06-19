హమ్మయ్యా.. శాస్త్రవేత్తల భయం తప్పింది!

విశ్వంలో ఇంకా ఛేదించాల్సిన రహస్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అసలు విశ్వం ఎలా ఏర్పడింది? ఎంత పెద్దది? భవిష్యత్తులో ఎలా మారబోతోంది? వంటి ప్రశ్నలకు ఇప్పటికీ పూర్తి సమాధానాలు లేవు. అలాంటి సమయంలో ఓ అధ్యయనం బాంబును పేల్చింది. విశ్వం విస్తరణ వేగం తగ్గుతోందని.. దాన్ని ముందుకు నడిపిస్తోందని భావిస్తున్న ‘డార్క్ ఎనర్జీ’ సిద్ధాంతంలోనే లోపాలుండొచ్చని పేర్కొంది. దీంతో శాస్త్ర ప్రపంచంలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది. అయితే తాజా పరిశోధన ఆ సందేహాలకు చెక్ పెట్టి పారేసింది.
మన విశ్వం విస్తరిస్తోందని శాస్త్రవేత్తలకు చాలా కాలంగా తెలుసు. అయితే 1998లో జరిగిన పరిశోధనలు మరో కీలక విషయాన్ని వెల్లడించాయి. విశ్వం కేవలం విస్తరించడం మాత్రమే కాదు.. ఆ విస్తరణ వేగం కూడా క్రమంగా పెరుగుతోందని గుర్తించారు. ఈ ఆవిష్కరణకు గాను 2011లో భౌతిక శాస్త్ర నోబెల్ బహుమతి లభించింది. ఈ వేగవంతమైన విస్తరణ వెనుక పనిచేస్తున్న రహస్య శక్తినే శాస్త్రవేత్తలు "డార్క్ ఎనర్జీ"గా పిలుస్తున్నారు. అయితే అది అసలు ఏమిటో ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు.
విశ్వం ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తోందో తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు టైప్-1ఏ సూపర్నోవా(Type Ia Supernova) అనే ప్రత్యేక నక్షత్ర పేలుళ్లను పరిశీలిస్తారు. ఇవి దాదాపు ఒకే ప్రకాశంతో పేలుతుండటంతో వాటి దూరాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయగలుగుతారు. ఈ లెక్కల ఆధారంగానే డార్క్ ఎనర్జీ ఉనికిపై శాస్త్రవేత్తలు నిర్ణయాలకు వస్తుంటారు.
అయితే.. 2025లో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కొందరు పరిశోధకులు చేసిన అధ్యయనం శాస్త్ర ప్రపంచంలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఇప్పటివరకు విశ్వ విస్తరణను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తున్న పద్ధతుల్లో లోపాలుండొచ్చని, డార్క్ ఎనర్జీ పాత్రను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని ఉండొచ్చని వాళ్లు వాదించారు. అంతేకాదు.. విశ్వ విస్తరణ వేగం పెరగడం లేదని, ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఫలితాలు లెక్కల పొరపాట్ల వల్ల కనిపించి ఉండొచ్చని సూచించారు. దీంతో ఇన్నేళ్లుగా అంగీకరిస్తూ వచ్చిన సిద్ధాంతాలపై కొత్త సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
అయితే బ్రిటన్లోని సౌతాంప్టన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన పరిశోధకులు, నోబెల్ విజేతల బృందంతో కలిసి పాత డేటాను మరోసారి పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా "టైప్-1ఏ సూపర్నోవా"లపై దృష్టి సారించారు. ఆపై కొరియా అధ్యయనంలో కొన్ని పొరపాట్లు ఉన్నాయని గుర్తించారు.
ఒక గ్రామంలో 80 ఏళ్ల వృద్ధుడు ఉన్నాడనుకోండి. అదే గ్రామంలో 20 ఏళ్ల యువకుడు కూడా ఉంటాడు. గ్రామం 80 ఏళ్ల పాతది కాబట్టి అందరూ 80 ఏళ్లవాళ్లే అని చెప్పలేం కదా!. అలాగే ఒక గెలాక్సీ చాలా పురాతనమైనది కావచ్చు. కానీ అందులో ఉన్న ప్రతి నక్షత్రం కూడా అంతే పాతదని భావించలేం. 2025లో వచ్చిన అధ్యయనం గెలాక్సీ వయస్సునే అందులో పేలిన నక్షత్రం వయస్సుగా పరిగణించిందని, అక్కడే లెక్క తప్పిందని తాజా పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి విశ్వం ఇప్పటికీ వేగంగానే విస్తరిస్తోందని, డార్క్ ఎనర్జీ సిద్ధాంతం ఇప్పటికీ సరైనదేనని తేల్చారు.
డార్క్ ఎనర్జీ అంటే..
సాధారణంగా మనకు కనిపించే నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, గ్యాస్, ధూళి వంటి పదార్థం విశ్వంలో కేవలం 5 శాతం మాత్రమే ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. మిగిలిన భాగంలో డార్క్ మ్యాటర్, డార్క్ ఎనర్జీ వంటి రహస్య అంశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. అందులో డార్క్ ఎనర్జీ విశ్వాన్ని మరింత వేగంగా విస్తరించే శక్తిగా పనిచేస్తోందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
తాజా అధ్యయనం డార్క్ ఎనర్జీ లేదన్న వాదనను కొట్టిపారేసినప్పటికీ.. అది అసలు ఏమిటి? ఎలా పనిచేస్తుంది? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అనే ప్రశ్నలకు మాత్రం ఇప్పటికీ సమాధానం లేదు. అంటే.. డార్క్ ఎనర్జీ ఉనికిపై శాస్త్రవేత్తలకు విశ్వాసం పెరిగింది గానీ, దాని అసలు స్వరూపం గుట్టుమాత్రం ఇంకా వీడాల్సి ఉందన్నమాట.