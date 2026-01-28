సొంత సైనికులకు.. రష్యా చిత్ర హింసలు

కీవ్: ఈ చిత్రాలు చూస్తున్నారు కదా? మైనస్ డిగ్రీల చలిలో నగ్నంగా.. అర్ధనగ్నంగా.. తలకిందులుగా చెట్లకు కట్టేసిన ఈ యువకులు ఏదో ఘరానా నేరం చేసిన వారు కాదు. వారు రష్యన్ సైనికులు. వారిని దండిస్తోంది కూడా రష్యన్ సైన్యమే..! కారణం చాలా చిన్నది.
ఉక్రెయిన్పై రష్యా చేస్తున్న యుద్ధంలో పాల్గొనేందుకు వీరు నిరాకరించారు. దీన్ని తీవ్ర ధిక్కరణగా భావించిన పుతిన్ సర్కారు.. కఠిన చర్యలకు ఆదేశించింది. అంతే.. రష్యన్ సైన్యం అమానవీయంగా మైనస్ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల మధ్య పలువురు సైనికుల బట్టలను విప్పి.. చెట్లకు కట్టేసి.. నోట్లో మంచు ముక్కలను పెట్టి.. చిత్ర హింసలకు గురిచేస్తోంది. ఇలా హింసతో సైనికులను తమ దారికి తెచ్చుకుంటోంది పుతిన్ ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
A Russian commander is “teaching” his subordinates military discipline in the Russian army
This time, new recruits were tied upside down to a tree as punishment for abandoning their combat positions out of fear of being killed. pic.twitter.com/RDSmCqBn9M
— Visegrád 24 (@visegrad24) January 26, 2026
వెలుగులోకి వచ్చిన వీడియోల్లో రష్యా సైన్యంలో జరుగుతున్న కఠిన శిక్షా విధానాలు బయటపడ్డాయి. కమాండర్లు తమ సైనికులను అర్ధనగ్నంగా చెట్లకు కట్టేసి, మంచు తినమని బలవంతం చేస్తున్న వీడియోలు బయటకు రావడం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కొనసాగుతున్న సమయంలో, రష్యా సైన్యంలో అంతర్గత పరిస్థితులు మరింత కఠినంగా మారుతున్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియోలో రష్యా కమాండర్లు తమ సైనికులను అర్ధనగ్నంగా చెట్లకు కట్టేసి, శిక్షగా మంచు తినమని బలవంతం చేస్తున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఈ వీడియోలు రష్యా సైన్యంలో ఉన్న కఠినమైన శిక్షా విధానాలను బయటపెడుతున్నాయి.
ఈ ఘటనలు రష్యా సైన్యంలో క్రమశిక్షణ పేరుతో జరుగుతున్నాయని సమాచారం. సైనికులు ఆదేశాలను పాటించకపోవడం, లేదా చిన్న తప్పులు చేసినా ఇలాంటి శిక్షలు విధిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. చెట్లకు కట్టేసిన సైనికులు తీవ్ర చలిలో వణికిపోతూ, మంచు తినడం ద్వారా అవమానకర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఈ వీడియోలు బయటకు రావడంతో, అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంస్థలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. యుద్ధంలో పాల్గొంటున్న సైనికులు కూడా మానవులేనని, వారికి ఇలాంటి అమానుష శిక్షలు విధించడం మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా రష్యా సైన్యంలో ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ, ఇలాంటి శిక్షలు సైనికుల మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సైనికులను శిక్షించడానికి ఇలాంటి అమానుష పద్ధతులు ఉపయోగించడం, రష్యా సైన్యంలో ఉన్న అంతర్గత సమస్యలను బహిర్గతం చేస్తోంది.
ఈ వీడియోలు బయటకు రావడంతో, రష్యా సైన్యం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విమర్శల పాలవుతోంది. యుద్ధం కొనసాగుతున్న సమయంలో, సైనికులపై ఇలాంటి శిక్షలు విధించడం రష్యా సైన్యం యొక్క కఠినమైన, క్రూరమైన వైఖరిని చూపిస్తున్నాయి.