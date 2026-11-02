విదేశీ సాయంతోనే మీరు ప్రధాని అయ్యారు: రాహుల్‌ సంచలనం

న్యూఢిల్లీ: లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సోమవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. విదేశీ సాయం వల్లే మోదీ ప్రధానమంత్రి అయ్యారని ఆరోపించారు. సామాజిక మాధ్యమ వేదిక ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో రాహుల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోదీ ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా విదేశీయుల నియంత్రణలో ఉందని, వారి మద్దతుతోనే నడుస్తోందని ఆరోపించారు. విదేశీ సామాజిక మాధ్యమ వేదికలు కూడా మోదీకి పూర్తిస్థాయిలో మద్దతు ఇస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
‘‘మోదీజీ.. దేశ ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్పడం ఆపండి. విదేశీ సాయం వల్లే మీరు ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. ఇప్పటికీ అదే సాయంతో పదవిలో కొనసాగుతున్నారు. మీ ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా విదేశీయుల నియంత్రణలో ఉంది. విదేశీ సామాజిక మాధ్యమ వేదికలు మీకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నాయి’’ అని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. ఈ అంశంపై బహిరంగ చర్చకు రావాలని మోదీకి రాహుల్ సవాల్ విసిరారు. అయితే ఆ సవాల్ను స్వీకరించే ధైర్యం మోదీకి లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
‘‘ఈ అంశంపై మీతో బహిరంగ చర్చకు నేను సవాల్ విసురుతున్నాను. ఏ వేదికపైనైనా, ఎప్పుడైనా చర్చకు సిద్ధం. మీకు ధైర్యం ఉంటే రండి. నేను మీ గురించి తెలుసుకున్న విషయాలకు మీరు భయపడుతున్నారు. అందుకే ఈ సవాల్ను స్వీకరించే సాహసం చేయరు’’ అని రాహుల్ అన్నారు.
ప్రధాని మోదీ చేసిన ‘ఏక్తా దివస్’ ప్రసంగానికి ప్రతిస్పందనగా రాహుల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతిపక్షాలు అడ్డంకులు సృష్టించే శక్తిగా మారాయని మోదీ తన ప్రసంగంలో విమర్శించారు. దేశాన్ని విభజించేందుకు కుట్రలు చేస్తున్న శక్తుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. సామాజిక మాధ్యమాలను ఆయుధాలుగా వాడుకుంటూ పుకార్లు వ్యాప్తి చేస్తున్నారని, భారత్ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.