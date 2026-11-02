జెరూసలేమ్: ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాలను ఊపేసిన సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు హంగ్గా ముగిశాయి. పోలింగ్, కౌంటింగ్ పూర్తయినా ఏ ఒక్క కూటమికీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ అందకపోవడంతో.. దేశంలో తీవ్ర రాజకీయ ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. తదుపరి ప్రధాని పీఠం ఎవరి దక్కుతుందనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ తారాస్థాయికి చేరింది.
గత అక్టోబర్ 27న ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ (కనెసెట్) ఎన్నికలు హోరాహోరీగా జరిగాయి. ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్లో మెజార్టీకి (మ్యాజిక్ ఫిగర్) 68 స్థానాలు అవసరం కాగా, ఏ పార్టీకి ఆ స్థాయి బలం దక్కలేదు. ప్రస్తుత ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూకు చెందిన లికుడ్ పార్టీ కూటమి కేవలం 53 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఇక మాజీ సైనిక దళాల చీఫ్ గాడి ఐసెన్కోట్ నేతృత్వంలోని యాషర్ పార్టీ కూటమి 48 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. మిగిలిన అరబ్ కూటమి పార్టీలు 19 స్థానాల్లో విజయం సాధించి కింగ్మేకర్ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
అరబ్ పార్టీల మద్దతుతో ఐసెన్కోట్ ప్రధాని రేసులోకి..?
ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో.. ఇతరుల సహాయంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా విపక్ష కూటమి అడుగులు వేస్తోంది. ఇతర అరబ్ పార్టీలను కలుపుకుని గాడి ఐసెన్కోట్ తదుపరి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి పీఠాన్ని అధీష్టించనున్నారనే ఊహాగానాలు తొలి దశలో గట్టిగా వినిపించాయి.
నెతన్యాహు వ్యూహాత్మక అడుగులు!
అయితే, ఈ రాజకీయ సమీకరణాలను తలకిందులు చేస్తూ అనూహ్య పరిణామాలు తెరపైకి వచ్చాయి. గాడి ఐసెన్కోట్ మద్దతుతో,విపక్షాలతో ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి మళ్లీ తానే ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలను బెంజమిన్ నెతన్యాహు పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. సుదీర్ఘకాలం పాటు అధికారంలో ఉన్న నెతన్యాహు, ఈ సంక్షోభం నుంచి బయటపడేందుకు ఎలాంటి రాజకీయ వ్యూహాలు రచిస్తారనేది ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.