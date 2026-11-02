 ఇజ్రాయెల్‌లో ఉత్కంఠ.. ప్రధాని రేసులో కీలక పరిణామం | Netanyahu Considers Surprise Alliance with Eisenkot to Form Government | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇజ్రాయెల్‌లో ఉత్కంఠ.. ప్రధాని రేసులో కీలక పరిణామం

Nov 2 2026 10:06 AM | Updated on Nov 2 2026 10:17 AM

Netanyahu Considers Surprise Alliance with Eisenkot to Form Government

జెరూసలేమ్: ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాలను ఊపేసిన సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు హంగ్‌గా ముగిశాయి. పోలింగ్, కౌంటింగ్ పూర్తయినా ఏ ఒక్క కూటమికీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ అందకపోవడంతో.. దేశంలో తీవ్ర రాజకీయ ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. తదుపరి ప్రధాని పీఠం ఎవరి దక్కుతుందనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ తారాస్థాయికి చేరింది.

గత అక్టోబర్ 27న ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ (కనెసెట్) ఎన్నికలు హోరాహోరీగా జరిగాయి. ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్‌లో మెజార్టీకి (మ్యాజిక్ ఫిగర్) 68 స్థానాలు అవసరం కాగా, ఏ పార్టీకి ఆ స్థాయి బలం దక్కలేదు. ప్రస్తుత ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూకు చెందిన లికుడ్ పార్టీ కూటమి కేవలం 53 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఇక మాజీ సైనిక దళాల చీఫ్ గాడి ఐసెన్‌కోట్ నేతృత్వంలోని యాషర్ పార్టీ కూటమి 48 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. మిగిలిన అరబ్ కూటమి పార్టీలు 19 స్థానాల్లో విజయం సాధించి కింగ్‌మేకర్ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

అరబ్ పార్టీల మద్దతుతో ఐసెన్‌కోట్ ప్రధాని రేసులోకి..?
ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో.. ఇతరుల సహాయంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా విపక్ష కూటమి అడుగులు వేస్తోంది. ఇతర అరబ్ పార్టీలను కలుపుకుని గాడి ఐసెన్‌కోట్ తదుపరి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి పీఠాన్ని అధీష్టించనున్నారనే ఊహాగానాలు తొలి దశలో గట్టిగా వినిపించాయి.

నెతన్యాహు వ్యూహాత్మక అడుగులు!
అయితే, ఈ రాజకీయ సమీకరణాలను తలకిందులు చేస్తూ అనూహ్య పరిణామాలు తెరపైకి వచ్చాయి. గాడి ఐసెన్‌కోట్ మద్దతుతో,విపక్షాలతో ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి మళ్లీ తానే ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలను బెంజమిన్ నెతన్యాహు పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. సుదీర్ఘకాలం పాటు అధికారంలో ఉన్న నెతన్యాహు, ఈ సంక్షోభం నుంచి బయటపడేందుకు ఎలాంటి రాజకీయ వ్యూహాలు రచిస్తారనేది ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 01 -నవంబర్ 07)
photo 3

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భార‌త్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

వైట్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ఎన్నికల్లో పచ్చ కుట్రలు.. ఆర్వో ఆఫీసు ఎదుట వైఎస్‌ జగన్‌ నిరసన (ఫోటోలు)

Video

View all
Murasu May Turn Into A Severe Cyclone 1
Video_icon

తీవ్ర తుఫాన్ గా మారనున్న మురసు
Ambati Rambabu Satirical Comments On Nara Lokesh And Chandrababu 2
Video_icon

లోకేష్.. బాబులను చూస్తుంటే బాధేస్తుంది..! మీ పని గొవిందా... గోవింద
TDP Leaders Rigging In AP Local Body Elections 3
Video_icon

మొత్తం దొంగ ఓట్లు..? రీ-పోలింగ్ కి ఛాన్స్..?
Police Gunfire On Raptadu Girl Case Accused Hemanth 4
Video_icon

Raptadu Incident: బుల్లెట్ దిగింది
Private Jet Crashes In Palm Beach County Florida 5
Video_icon

అమెరికాలో కుప్పకూలిన ప్రైవేట్ జెట్.. 9 మంది ప్రయాణికులు మృతి

Advertisement
 