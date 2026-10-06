 ప్రొఫెసర్‌ ఫ్రాన్సిస్‌ హాల్జెన్‌కు నోబెల్ బహుమతి | Professor Francis Halzen Awarded Nobel Prize in Physics | Sakshi
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ప్రొఫెసర్‌ ఫ్రాన్సిస్‌ హాల్జెన్‌కు నోబెల్ బహుమతి

Oct 6 2026 3:38 PM | Updated on Oct 6 2026 3:52 PM

Professor Francis Halzen Awarded Nobel Prize in Physics

స్టాక్‌హోమ్: భౌతిక శాస్త్రంలో అత్యున్నత పురస్కారమైన నోబెల్ బహుమతిపై ప్రకటన వెలువడింది. విశ్వంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన ‘ఖగోళ న్యూట్రినోల’  ఆవిష్కరణలో కీలక పాత్ర పోషించిన ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్‌ ఫ్రాన్సిస్‌ హాల్జెన్‌ ఈ ఏడాది భౌతిక శాస్త్ర నోబెల్ బహుమతిని గెలుచుకున్నారు.

అంటార్కిటికాలో మడతపడిన మంచు పొరల్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రఖ్యాత ‘ఐస్‌‌క్యూబ్ న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ’ రూపకల్పన, దాని ప్రధాన పరిశోధనలకు ఫ్రాన్సిస్‌ హాల్జెన్‌ నాయకత్వం వహించారు. విశ్వంలోని అత్యంత సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే అత్యధిక శక్తి కలిగిన ఖగోళ న్యూట్రినోలను గుర్తించి, వాటి మూలాలను కనుగొనడంలో ఆయన చేసిన కృషి అసాధారణమైనది.

దక్షిణ ధ్రువం వద్ద మంచులో ఏర్పాటు చేసిన ఈ భారీ డిటెక్టర్ ద్వారా విశ్వపు పుట్టుక, నక్షత్రాలు, బ్లాక్‌ హోల్‌ రహస్యాలను ఛేదించడంలో ఈ ఆవిష్కరణ మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ విప్లవాత్మక పరిశోధన ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రంలో నూతన శకానికి నాంది పలికిందని నోబెల్ కమిటీ కొనియాడింది.

ఇదీ చదవండి : వైద్య విభాగంలో ముగ్గురికి నోబెల్‌

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