సైబీరియా: రష్యాలోని సైబీరియాలో ప్లేగు పరిశోధనా కేంద్రంలో పనిచేసే 28 ఏళ్ల దర్యా షిపిలోవా మృతి చెందడం అంతర్జాతీయంగా అనుమానాలకు దారితీసింది. ఆమె మరణానికి కారణం ఏమిటన్న దానిపై స్పష్టత లేకపోవడంతో అమెరికా, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచవో) రష్యాను మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించాలని కోరుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఫోన్లో మాట్లాడేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మాస్కో తెలిపింది. అయితే ఇప్పటివరకు కాల్కు ఎలాంటి సమయం ఖరారు కాలేదు.
‘న్యూమోనియా’తో మృతి.. ప్లేగుపై అనుమానాలు
అక్టోబర్ 2న మరణించిన షిపిలోవా.. ఇర్కుట్స్క్ యాంటీ-ప్లేగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేస్తున్నారు. ఆమె మరణానికి ‘న్యూమోనియా’ కారణమని రష్యా అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే తొలుత వచ్చిన కొన్ని రష్యా మీడియా కథనాల్లో ల్యాబ్లో జరిగిన ప్రమాదం కారణంగా ఆమెకు న్యూమోనిక్ ప్లేగు సోకి ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు.
200 మందికి పరీక్షలు.. ప్లేగు కేసులేవీ లేవు
షిపిలోవాతో సంబంధం ఉన్న సుమారు 200 మందిని పరీక్షించినట్లు రష్యా ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ సంస్థ రోస్పోట్రెబ్నాడ్జోర్ తెలిపింది. వారిలో ఎవరికీ ప్లేగు నిర్ధారణ కాలేదని పేర్కొంది. దాదాపు 90 శాతం మందిని పర్యవేక్షణ కోసం విధించిన క్వారంటైన్ నుంచి విడుదల చేసినట్లు తెలిపింది. మొత్తం దాదాపు 5 వేల ప్రయోగశాల పరీక్షలు నిర్వహించామని, ప్రమాదకరమైన వ్యాధికారకాలు ఏవీ గుర్తించలేదని వెల్లడించింది.
‘మహమ్మారి ముప్పు లేదు’
షిపిలోవా మరణం నేపథ్యంలో ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంతంలో తీసుకున్న ముందస్తు జాగ్రత్తలను సడలిస్తున్నట్లు రష్యా అధికారులు తెలిపారు. ఆమెకు పనిచేసే ప్రమాదకర అంటువ్యాధులపై వ్యాక్సిన్లు కూడా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అయితే షిపిలోవా మరణానికి అసలు కారణం ఏమిటో స్పష్టంగా చెప్పకపోవడంతో డబ్ల్యూహెచ్వో రష్యా నుంచి మరింత సమాచారం కోరింది. ఆ ప్రాంతంలో మరో వ్యక్తికి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ సోకినట్లు వచ్చిన వార్తలను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అయితే రెండో కేసు ఇప్పటివరకు నిర్ధారణ కాలేదు.
బయో టెర్రరిజం ముప్పుపైనా ప్రశ్నలు
ఇర్కుట్స్క్ పరిశోధనా కేంద్రం సాధారణ ప్లేగు పరిశోధనలతో పాటు బయోటెర్రరిజానికి ఉపయోగించే ప్రమాదకర జీవ పదార్థాలకు సంబంధించిన అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే ప్రణాళికలపై కూడా పనిచేస్తున్నట్లు సంస్థ వెబ్సైట్లో పేర్కొంది. ఈ కారణంగానే ఈ ఘటనపై అంతర్జాతీయ దృష్టి మరింత పెరిగింది. గతంలో రష్యా జీవాయుధ కార్యక్రమాలతో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న నేపథ్యంలో ఈ కేంద్రంపై కొత్త అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే షిపిలోవా మరణానికి జీవాయుధాలు లేదా ల్యాబ్ ప్రమాదమే కారణమని నిర్ధారించే ఆధారాలు ఇప్పటివరకు లేవు.
పొరుగు దేశాల అప్రమత్తత
రష్యా అధికారులు ప్రజలకు ఎలాంటి మహమ్మారి ముప్పు లేదని చెబుతున్నప్పటికీ, పొరుగు దేశాలు మాత్రం అప్రమత్తమయ్యాయి. రష్యా నుంచి అంటువ్యాధులు వ్యాప్తి చెందకుండా కజకిస్థాన్, కిర్గిజిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్ అదనపు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. షిపిలోవా మరణానికి ఖచ్చితమైన కారణంపై రష్యా నుంచి స్పష్టమైన వివరణ వచ్చే వరకు ఈ అంశంపై అంతర్జాతీయంగా ప్రశ్నలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ఇదీ చదవండి: ‘నానా’ను బలిగొన్న కార్డియాక్ అరెస్ట్.. ఆ కీలక నిమిషాల్లో ఏం చేయాలంటే..