 గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు.. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న పాకిస్తాన్, ఒమన్! | Pakistan, Oman deepen trade ties and call for Gulf de-escalation | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు.. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న పాకిస్తాన్, ఒమన్!

Oct 15 2026 12:05 AM | Updated on Oct 15 2026 12:07 AM

Pakistan, Oman deepen trade ties and call for Gulf de-escalation

గల్ఫ్ ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా పాకిస్తాన్, ఒమన్ దేశాలు కీలక భేటీ నిర్వహించాయి. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకోవడానికి చర్చలు, దౌత్య మార్గమే ఏకైక పరిష్కారమని ఇరు దేశాలు స్పష్టం చేశాయి. అదే సమయంలో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకుంటూ వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఇంధన రంగాలు, మానవ వనరుల పెంపునకు ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించాయి.  

ఇస్లామాబాద్ వేదికగా బుధవారం (అక్టోబర్ 14, 2026) నిర్వహించిన పాకిస్తాన్ - ఒమన్ జాయింట్ మినిస్టీరియల్ కమిషన్ 8వ సమావేశంలో ఈ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాకిస్తాన్ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్, ఒమన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యిద్ బదర్ బిన్ హమద్ బిన్ హమూద్ అల్ బుసైదీ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

వర్తక వాణిజ్యాలు, వ్యవసాయం, చమురు-గ్యాస్, కార్మిక రంగాలు, మానవ వనరుల అభివృద్ధికై జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూపుల సేవలను విస్తరించేందుకు ఇరు దేశాలు సిద్ధమయ్యాయి. అదేవిధంగా ఉభయ దేశాల మధ్య పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు త్వరలోనే పాకిస్తాన్ వేదికగా ప్రత్యేక బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫోరమ్‌ను నిర్వహించనున్నారు.

ఈ చర్చల సందర్భంగా కాశ్మీర్ వివాదంపై పాకిస్తాన్ వైఖరిని, ప్రాధాన్యతలను ఒమన్ మంత్రితో ఇషాక్ దార్ పంచుకున్నారు. మరోవైపు రవాణా, ఆహార భద్రత, టెక్నాలజీ విభాగాల్లో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని ఇరు దేశాలు అంగీకారానికి వచ్చాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వియత్నాం ట్రిప్ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 2

బేబీ బంప్‌తో సమంత ఫొటోషూట్ (ఫొటోలు)
photo 3

డోంట్ స్లీప్ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

పూల డ్రస్‌లో శ్రీముఖి.. ‍గ్లామర్ రచ్చ (ఫొటోలు)
photo 5

'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
India vs West Indies 4th T20I Fans Go Crazy at Uppal Stadium 1
Video_icon

ఇండియా VS వెస్టిండీస్.... ఉప్పల్ కు పోటెత్తిన ఫ్యాన్స్!

YS Jagan At YSRCP Leader Uppada Shiva Reddy Marriage 2
Video_icon

YSRCP నేత ఉప్పాడ శివారెడ్డి వివాహ వేడుకల్లో YS జగన్
Face To Face With AP EC Anil Chandra Punetha 3
Video_icon

అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో CCTV పెట్టలేం... క్లారిటీ ఇచ్చిన AP ఎలక్షన్ కమీషనర్
Actress Sai Pallavi 2.0 Likely To Play Role In Kalki 2 4
Video_icon

సాయి పల్లవి 2.0 కల్కితో స్టార్ట్...
YSRCP Leader Manohar Reddy Slams Yellow Media Over Fake Campaign 5
Video_icon

జగన్ కేసులపై బ్రేకింగ్ న్యూస్ లా ఎల్లో మీడియా విష ప్రచారం
Advertisement
 