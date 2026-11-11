కలకలం రేపుతున్న కొత్త కోవిడ్ వేరియంట్

ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెట్టేలా మరో కొత్త కోవిడ్-19 వేరియంట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ అత్యధిక సంఖ్యలో మ్యుటేషన్లు (రూపాంతరాలు) చెందిన స్పైక్ ప్రోటీన్ను కలిగి ఉండటంతో ప్రపంచ ఆరోగ్య రంగంలో మళ్లీ ఆందోళన మొదలైంది. ఇది వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో వైరస్ వ్యాప్తి, లక్షణాలు, వ్యాక్సిన్ల పనితీరుపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.
వైరస్ మానవ కణాలపై దాడి చేయడానికి, వాటిలో ప్రవేశించడానికి ఉపయోగపడే ప్రధాన అస్త్రం 'స్పైక్ ప్రోటీన్'. తాజా వేరియంట్లో ఈ స్పైక్ ప్రోటీన్పై ఊహించని రీతిలో డజన్ల కొద్దీ మ్యుటేషన్లు సంభవించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఇంత భారీ స్థాయిలో మార్పులు చెందడం వల్ల ఈ వైరస్ మానవ శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తిని సులభంగా తప్పించుకోగలదని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గతంలో వెలుగుచూసిన రకాలతో పోలిస్తే ఇది మరింత వేగంగా ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాపించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని ప్రారంభ అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో దీనికి సంబంధించిన కేసులు వెలుగుచూడటంతో గ్లోబల్ హెల్త్ ఏజెన్సీలు నిఘా పెంచాయి.
ప్రధాన లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి?
ఈ కొత్త వేరియంట్ సోకిన వ్యక్తులలో కనిపించే లక్షణాలు గతంలో వచ్చిన ఒమిక్రాన్ లేదా ఇతర వేరియంట్లను పోలి ఉన్నప్పటికీ, దీని ప్రభావం వేగంగా ఉంటుందని వైద్యులు చెప్తున్నారు విపరీతమైన నీరసం, ఒళ్లు నొప్పులు, గొంతు నొప్పి, గొంతులో గరగర, నిరంతర దగ్గు, తలనొప్పి, జ్వరం లేదా చలిగా అనిపించడం, కొంతమందిలో రుచి, వాసన కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బందులు, ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు ఎంతవరకు ఉంటున్నాయి అనే దానిపై పూర్తి స్థాయి క్లినికల్ డేటా ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
వ్యాక్సిన్లు పనిచేస్తాయా? రక్షణ ఎంతవరకు?
అత్యధిక మ్యుటేషన్లు ఉన్న ఈ వేరియంట్ పట్ల ప్రజల్లో ప్రధానంగా ఉన్న సందేహం 'ఇప్పటివరకు తీసుకున్న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లు దీనిని ఎదుర్కోగలవా?' అనేదే. దీనిపై వైద్య నిపుణులు స్పందిస్తూ.. ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న వ్యాక్సిన్లు, నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ కొంతవరకు క్రాస్-ప్రొటెక్షన్ అందించినప్పటికీ, వైరస్ తన రూపాన్ని మార్చుకోవడం వల్ల యాంటీబాడీల ప్రభావాన్ని ఇది కొంతవరకు తగ్గించగలదని పేర్కొంటున్నారు. అయినప్పటికీ, బూస్టర్ డోసులు తీసుకున్నవారిలో తీవ్ర అనారోగ్యం పాలయ్యే ముప్పు గణనీయంగా తగ్గుతుందని నిపుణులు భరోసా ఇస్తున్నారు.
ప్రభుత్వాలు, ఆరోగ్య సంస్థల అప్రమత్తత
కొత్త వేరియంట్ గ్లోబల్గా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలపై మళ్లీ ఆంక్షలు వస్తాయా అనే చర్చ నడుస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, ఎప్పటికప్పుడు జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ద్వారా వైరస్ పరిణామాలను మానిటర్ చేస్తున్నామని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలిపింది. ప్రజలు అనవసర ఆందోళనకు గురికాకుండా, రద్దీ ప్రాంతాల్లో మాస్కులు ధరించడం, తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.